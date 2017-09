So hat Niedersachsen gewählt

Die Niedersachsen sind treue Wähler: Die Direktmandate liegen meist fest in den Händen entweder der SPD oder der CDU – und daran hat sich auch am Sonntag nichts geändert. Einige bemerkenswerte Wechsel gab es aber dennoch.

So gewann im Wahlkreis 35 in der Lüneburger Heide deutlich der SPD-Mann Lars Klingbeil. Vor vier Jahren hatte er sich noch seinem CDU-Gegenkandidaten geschlagen geben müssen, der damals aber noch Reinhard Grindel hieß.

Von der SPD zur CDU wiederum wechselte der Schaumburger Wahlkreis 40. Der wurde gestern klar vom Unionsmann Maik Beermann gewonnen. Vor vier Jahren hieß dort der Sieger noch Sebastian Edathy (SPD).

Keine Probleme, seinen Wahlkreis zu verteidigen, hatte Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) in Salzgitter. Auch der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Bundestagsfraktion, Michael Grosse-Brömer, wurde erneut zum Direktkandidaten für den Wahlkreis Harburg bestimmt.

CDU und SPD verlieren

Auch in Niedersachsen mussten die Volksparteien deutlich Federn lassen, stehen aber unterm Strich besser da als im Bund. So kam die CDU nach Auszählung aller 30 Wahlkreise zwischen Ems und Elbe auf 34,9 Prozent der Zweitstimmen. Damit bleibt sie stärkste Kraft, muss aber ein Minus von 6,2 Prozentpunkten gegenüber der Bundestagswahl 2013 hinnehmen. Die SPD erreichte gestern in Niedersachsen demnach 27,4 Prozent der Zweitstimmen. Das ist Minus von 5,7 Prozent, aber ein Ergebnis, das deutlich über dem Bundesergebnis der Partei von 20,6 Prozent liegt.

Die Linke hat in Niedersachsen 6,9 Prozent geholt (plus 1,9 Punkte). Die Grünen kommen auf 8,7 Prozent (minus 0,1). Die beiden großen Sieger der Wahl in Niedersachsen sind die FDP und die AfD. Die Liberalen gewannen 5,1 Punkte hinzu und kommen auf 9,3 Prozent. Die AfD schafft 9,1 Prozent – das sind 5,4 Prozentpunkte mehr.