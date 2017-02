Hannover. „Es soll geprüft werden, ob er Unterlagen bewusst nicht an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet hat, obwohl dort Hinweise auf Straftaten vorlagen“, sagte dessen Vorgesetzter, der Präsident der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen, Jens Grote, am Mittwoch im Landtag. Das Disziplinarverfahren sei für die Dauer der staatsanwaltlichen Ermittlungen zunächst ausgesetzt. Der Leiter der Aufnahmebehörde werde nicht suspendiert. „Dafür sehe ich überhaupt keinen Anlass“, sagte Grote. Die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen betreffen neben dem Leiter auch einen Mitarbeiter, sagte eine Behördensprecherin.

Die Braunschweiger Sonderkommission Zentrale Ermittlungen (Soko Zerm) verfolgt derzeit mehr als 300 Verdachtsfälle von Sozialbetrug durch Asylbewerber. Der entscheidende Tipp kam von einer ehemaligen Mitarbeiterin der Aufnahmebehörde, die Unterlagen zu Mehrfachidentitäten gesammelt hatte. Die Frau beschuldigt ihren Chef, diese Hinweise ignoriert zu haben. Sie wurde danach freigestellt.

Minister lobt Mitarbeiter

In der vergangenen Woche hatte Grote gesagt, der Standortleiter habe Bedenken gehabt, weil die Recherchen der Mitarbeiterin ausschließlich Menschen aus dem Sudan betrafen und man nicht gegen eine einzelne Volksgruppe vorgehen wollte.

Im Landtag griff der stellvertretende FPD-Fraktionschef Stefan Birkner dieses Argument auf. Es sei ein Eingeständnis, dass man aus Angst vor Rassismus nicht gehandelt habe, sagte er. „Die Angst davor, am Ende nicht der rot-grünen Gesinnung zu genügen, führt dazu, dass Recht und Gesetz in Niedersachsen unterschiedlich angewendet werden.“ Innenminister Boris Pistorius (SPD) antwortete: „Den Ausdruck der rot-grünen Gesinnungspolitik verwenden Sie immer dann, wenn Sie keine Belege für Ihre absurden Behauptungen haben.“ Es habe zum derzeitigen Stand keine Vertuschung in der Landesaufnahmebehörde gegeben, so Pistorius. Sämtliche Verdachtsfälle seien der Polizei am 1. Juni 2016 übergeben worden.

Pistorius lobte die Mitarbeiter der Landesaufnahmebehörde für ihre Arbeit während des starken Flüchtlingszustroms. Die pauschale Kritik an ihnen sei „mehr als beschämend“ und „scheinheilig“.

Birkner forderte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) auf, sich bei der ehemaligen Mitarbeiterin der Landesaufnahmebehörde zu entschuldigen. „Es ist eine bodenlose Frechheit, dass diese Mitarbeiterin freigestellt wurde. So geht man mit Menschen nicht um“, sagte die stellvertretende CDU-Fraktionschefin Editha Lorberg.