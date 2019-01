Niedersachsen Staatsanwaltschaft Lüneburg - Ermittlungen gegen AfD-Politiker Bothe Der Landtagsabgeordnete soll den „Abschiebär“, eine Figur der verbotenen rechtsextremistischen Gruppierung „Besseres Hannover“, verwendet haben. Bothe rechnet mit einer Einstellung des Verfahrens.

Die rechtsextremistische Gruppe "Besseres Hannover" hat das Kostüm des "Abschiebär" in mehreren Videos verwendet, in denen sie Ausländer verhöhnt und deren Abschiebung verlangt. In einem Video vom Herbst 2011 hebt der "Abschiebär" den Arm zum Hitlergruß. Quelle: Screenshot