Hannover. Bei den Kommunalwahlen in Niedersachsen hat sich am Sonntag eine mindestens so große Wahlbeteiligung wie vor fünf Jahren abgezeichnet. Bis zum späten Nachmittag gaben 44,3 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, das waren exakt so viele wie 2011, teilte die Landeswahlleitung in Hannover mit.

Bei den Direktwahlen zu den sechs neuen Landräten lag die SPD nach vorläufigen Zahlen in den meisten Landkreisen vorn. In den Landkreisen Hildesheim und Leer lagen die beiden SPD-Bewerber am Abend deutlich in Führung. Olaf Levonen (Landkreis Hildesheim) und Matthias Groote (Landkreis Leer) sicherten sich dort schon im ersten Wahlgang den Landratsposten. Auch in den Landkreisen Göttingen und Wittmund hatten die SPD-Kandidaten in den Zwischenständen die Nase vorn, hier deuteten sich aber Stichwahlen ab. Bei der Oberbürgermeisterwahl in Celle wird es voraussichtlich ebenso eine Stichwahl geben. Amtsinhaber Dirk-Ulrich Mende (SPD) lag nach Angaben der Stadt nach Auszählung eines Großteils der Wahlbezirke vor dem CDU-Herausforderer Jörg Daniel Nigge. Beide lobten am Abend die hohe Wahlbeteiligung von mehr als 50 Prozent. "Ansonsten war es fast vorauszusehen, dass es auf eine Stichwahl hinauslaufen wird", sagte Nigge im NDR-Fernsehen. "Aber wir werden zwei Wochen lang alles geben." Amtsinhaber Mende sagte im Hinblick auf die absolute Mehrheit: "Ich hätte sie natürlich gerne direkt gehabt". Die Direktwahlen wurden am Sonntagabend zuerst ausgezählt, anschließend die Wahlen zu den neuen Kreistagen und den Kommunalparlamenten aus Stadt- und Gemeindeebene. Traditionell liegt die Wahlbeteiligung bei Kommunalwahlen niedriger als bei Landtags- und Bundestagswahlen. Diesmal schien es jedoch auf eine gleichbleibende oder möglicherweise sogar höhere Beteiligung als bei den vergangenen Kommunalwahlen hinauszulaufen.

Aus vielen Städten und Gemeinden sei aber ein stark gestiegenes Interesse an der Briefwahl gemeldet worden, sagte Björn Schwiegmann von der Landeswahlleitung. Die Zahl der Briefwähler wird jedoch erst nach der Schließung der Wahllokale berücksichtigt. "Wir können keine sichere Prognose abgeben, aber wir rechnen im Vergleich zu 2011 nicht mit einem Sinken der Beteiligung", erklärte er. Bei den Kommunalwahlen vor fünf Jahren hatte unter dem Strich nur jeder zweite Wahlberechtigte abgestimmt. Die Beteiligung lag am Ende bei 52,5 Prozent, etwas höher als 2006.

Insgesamt waren am Sonntag rund 6,5 Millionen Bürger aufgerufen, über die Zusammensetzung der Stadt- und Gemeinderäte sowie der Kreistage zu entscheiden. Um die Mandate bewarben sich fast 67 000 Männer und Frauen. 25 Parteien waren zugelassen, aber auch viele lokale Wählergruppen und Einzelbewerber.

Das Auszählen der Stimmen wird bis tief in die Nacht dauern, das vorläufige amtliche Endergebnis wird erst am frühen Montagmorgen erwartet. 2011 lag es kurz nach 5 Uhr morgens vor.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) machte seine Kreuzchen am späten Vormittag bei strahlendem Spätsommerwetter in seiner Heimatstadt Hannover. Der Regierungschef zeigte sich bei der Stimmabgabe optimistisch: Er hofft, dass die SPD bei den Kommunalwahlen ihr Ergebnis von 2011 wiederholen kann. Damals kamen die Sozialdemokraten auf 34,9 Prozent. Die CDU siegte vor fünf Jahren siegte die CDU mit 37,0 Prozent. Die Grünen kamen 2011 auf 14,3 Prozent, die FDP auf 3,4, Wählergruppen auf 6,3 Prozent und die Linkspartei auf 2,4 Prozent. Mit Spannung wird erwartet, wie viel Zuspruch die AfD nach ihren jüngsten Erfolgen in anderen Bundesländern in Niedersachsen bekommt. Die Partei war zum ersten Mal bei Kommunalwahlen zwischen Harz und Küste vertreten. Im März hatte die AfD bei den Kommunalwahlen in Hessen 11,9 Prozent erreicht und war damit drittstärkste Kraft geworden.

