Hannover. Herr Weil, in der niedersächsischen SPD, der Sigmar Gabriel entstammt, herrscht vom Ortsverein bis in die Führungskreise eine Rieseneuphorie über den neuen SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz. Ist das nicht ein bisschen peinlich?

Nein, ich freue mich darüber, dass in der SPD wieder Aufbruchstimmung herrscht. Das können wir nach schweren Monaten, die die SPD hinter sich hat, jetzt gut gebrauchen. Viele Mitglieder sind erkennbar sehr motiviert, mit Martin Schulz für den Sieg in der Bundestagswahl 2017 zu kämpfen.

Aber hat Gabriel nicht seine eigene Partei ziemlich düpiert, indem er erst einmal im „Stern“ seinen Rücktritt erklärte, noch bevor engste Mitstreiter dies erfahren konnten?

Das ist doch jetzt nicht mehr wichtig. Wichtig ist, dass die SPD nach vorne schaut. Dafür war der Dienstag ein guter Start, daran lässt die Reaktion in der SPD keinen Zweifel.

War die Zeit mit Sigmar Gabriel so schlimm, dass der niedersächsische Landesvorsitzende überhaupt keinen Blick mehr zurück werfen will?

Ich möchte meine geistige Energie nicht darauf verschwenden, über die letzten 48 Stunden bis zur Bekanntgabe des angepeilten Rücktritts zu reflektieren. Wir haben jetzt mit Martin Schulz einen wunderbaren Spitzenkandidaten, jetzt müssen wir unser Profil schärfen – und den Aufbruchsgeist, der zweifellos da ist, auch nutzen.

Sie haben über Schulz gesagt, er verfüge über den unschätzbaren Vorzug, Menschen durch eine klare Haltung zu begeistern. Hat es Sigmar Gabriel daran gemangelt?

Wenn ich mich gut über Martin Schulz äußere, ist das doch keine Kritik an Sigmar Gabriel. Schulz verfügt tatsächlich über die besondere Fähigkeit, andere Menschen mitzureißen. Ich habe da ein kleines Beispiel. Wir hatten im vergangenen Jahr eine große Betriebsversammlung in Wolfsburg. Da waren etwa 18 000 Menschen in einer gewaltigen Halle beisammen. Martin Schulz hat über Europa gesprochen. Man sollte meinen, dies sei nicht das Thema für eine VW-Betriebsversammlung. Er hat es aber so plastisch und mitreißend getan, dass es mucksmäuschenstill in der Halle war. Er hat die Leute wirklich gefesselt – eine Gabe, die nur wenigen Menschen vergönnt ist. Der Beifall hinterher sprach Bände.

Aber ihm fehlt jede innenpolitische Erfahrung. Ist das nicht ein gewichtiges Manko für einen SPD-Kanzlerkandidaten?

Er hat eine jahrzehntelange Erfahrung nicht nur in Europa, sondern auch als Teil der SPD-Führung. Martin Schulz ist ein hochpolitischer Kopf und spielt schon lange in der Bundes-SPD eine hervorgehobene Rolle. Man kann sich schon auf die Auseinandersetzungen mit der Kanzlerin im Wahlkampf freuen. Das wird spannend.

Warum muss Sigmar Gabriel in den letzten sechs Monaten bis zur Bundestagswahl noch Außenminister werden?

Dafür hat man sich in Berlin entschieden, ich war nicht Teil dieser Runden. Da wird es gewichtige Gründe in Berlin geben.

Sollte man Sigmar Gabriel zum SPD-Ehrenvorsitzenden erklären?

Da Sigmar Gabriel noch viele aktive Beiträge für die deutsche Politik liefern wird, stellt sich diese Frage einstweilen nicht.