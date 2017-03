Mit dem geplanten Atomkraftwerk Hinkley Point C unweit von Bristol soll die Kernenergie in Großbritannien ihr Comeback nach der Katastrophe von Fukushima erleben. Doch nun droht dem 20-Milliarden-Euro-Projekt, an dem der französische Atomkonzern EDF und Chinesen beteiligt sind, Sperrfeuer von ungewohnter Seite.