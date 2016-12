Trainierte der Attentäter von Berlin in Hildesheim?

Berlin/Hildesheim. Der nach dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin gesuchte Anis Amri soll eine Zeit lang in Hildesheim für den bewaffneten Kampf in Syrien trainiert haben. Wie „Süddeutsche Zeitung“, WDR und NDR berichten, hat er sich im Umfeld des im November verhafteten Hildesheimer Salafisten-Predigers Abu Walaa aufgehalten.

So soll er auch Teil einer Truppe gewesen sein, die sich für den Kampf in Syrien trainieren ließ. Ausreisewillige unternahmen dabei Märsche mit schwerem Rucksack, um körperlich fit zu werden. Amri sei dennoch in Deutschland geblieben.

Vom Kampf für die Terrorzelle „Islamischer Staat“ in Syrien habe Amri abgesehen, um in Deutschland Anschläge zu begehen. Anvisierte Ziele: Polizeireviere und Streifenwagen.

Nach Amri wird europaweit gefahndet. Er soll in Berlin zwölf Menschen getötet und mehr als 50 verletzt haben.

In diesem Liveblog halten wir Sie zu den aktuellen Entwicklungen rund um die Ermittlungen nach dem Anschlag in Berlin auf dem Laufenden.