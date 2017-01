Mit weitgehend bekanntem Personal dürfte die CDU im früheren Landkreis in die Wahlen zum Bundestag und zum Landtag gehen, die im Herbst 2017 und zu Beginn des Jahres 2018 anstehen. Lediglich bei den Landtagswahlen kündigen sich in zwei von insgesamt sieben Wahlkreisen Kampfkandidaturen an.