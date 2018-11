FDP will Start-ups stärker fördern

Niedersachsen Unternehmen - FDP will Start-ups stärker fördern Die Liberalen legten ein Gutachten zur Gründung von innovativen Unternehmen vor. Niedersachsen ist unter den Bundesländern nur Mittelmaß. Das liege auch an Wirtschaftsminister Althusmann, sagt die FDP.

Industriedesigner Maximilian Richter von der Firma neoFarms in Hannover zeigt einen Salatkopf vor einem High-Tech-Gewächshaus. Das Start-Up entwickelt ein Indoor-Gewächshaus in der Größe eines Kühlschranks, in dem man auf mehreren Ebenen Obst und Gemüse anbauen kann. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa