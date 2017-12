Verdacht auf Bombe: Frau soll in Haft

Bremen. Nach der Aufregung um eine mögliche Paketbombe in einer Bremer Postfiliale hat die Polizei eine Verdächtige festgenommen. Wie die Ermittler am Montag mitteilten, habe die 24-Jährige aus dem Bremer Umland das Paket vermutlich abgeschickt. Beamte durchsuchten ihre Wohnung und nahmen sie am Sonntagmittag fest. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte, man prüfe, ob ein Haftbefehl beantragt werde.

Am Sonnabend hatte das verdächtige Päckchen einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Sogar eine Autobahn wurde zeitweilig gesperrt. Potenziell hätte das Päckchen offenbar gefährlich sein können. Was genau darin war, wollte die Staatsanwaltschaft auch am Montag nicht sagen. Radio Bremen hatte berichtet, es seien Erde, Sand und eine brennbare Flüssigkeit gewesen.

