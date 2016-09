Hannover. Bei der Bekämpfung der Islamismusgefahr lasse sich der niedersächsische Verfassungsschutz anders als von der CDU-/FDP-Opposition vermutet nicht durch politische Vorgaben leiten. Das sagte Maren Brandenburger am Mittwoch im Landtag aus. "In keinem Fall hat es, seit ich diese Behörde leite, Vorgaben der Hausspitze gegenüber dem niedersächsischen Verfassungsschutz gegeben", sagte die Verfassungsschutzpräsidentin vor dem Untersuchungsausschuss zu islamistischen Bedrohungen. Das betreffe nicht nur den operativen und analytischen Teil im Bereich der Islamismusabwehr, sondern alle Extremismusfälle, die der dem Innenministerium unterstellte Verfassungsschutz bearbeitet.

Im Kern geht es dem Ausschuss des Landtags in Hannover um die Frage, ob es organisatorische oder personelle Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden gibt. Dabei geht es vor allem um mögliche Abstimmungsprobleme in den Fällen Safia S. und Ahmed A. Die jugendliche IS-Sympathisantin Safia S. hatte am Bahnhof Hannover einen Polizisten angegriffen und verletzt. Im Oktober soll der Prozess wegen versuchten Mordes gegen die junge Frau beginnen.

Brandenburger berichtete am Mittwoch, dass die damals 15-jährige Safia S. nach ihrer Rückkehr von einer Reise in die Türkei Anfang April auf eine von der Polizei und dem Verfassungsschutz gemeinsam geführte "Syrienliste" verdächtiger Personen gesetzt wurde. Der Verfassungsschutz selber habe die Minderjährige allerdings nicht als IS-Rückkehrerin gespeichert. Begründung seiner Präsidentin: Die Behörde wollte erst einmal die polizeilichen Ermittlungen zur Motivationslage des Mädchens abwarten.

"Der Verfassungsschutz darf bestimmte Dinge nicht mehr speichern und legt in seiner Verzweiflung Nebenlisten an", sagte Ausschussmitglied Jens Nacke (CDU) zu der Liste. Er kritisierte seiner Meinung nach widersprüchliche Aussagen Brandenburgers, die sich nach einem zunächst recht breit angelegten allgemeinen Teil ihrer Ausführungen wiederholt auf die Grenzen ihrer Aussagegenehmigung berief.

Ebenso wie Stephan Birkner von der FDP wiederholte Nacke seine Vermutung, dass der Verfassungsschutz durch politische Erwartungen der rot-grünen Landesregierung beeinflusst wurde. "Es gibt unausgesprochene Erwartungshaltungen, da bedarf es nicht immer eines konkreten Erlasses", meinte Birkner. Er warf zugleich die Rechtmäßigkeit der Speicherung personenbezogener Daten auf der Syrienliste auf, die 2014 als gemeinsames Arbeitsmittel von Polizei und Verfassungsschutz eingeführt worden war. Die Vertreter von SPD und Grünen im Ausschuss dagegen taten die Behauptungen politischer Einflussnahme als haltlos ab: "Es gibt keine Hinweise auf einen politisch gesteuerten Verfassungsschutz", so Helge Limburg (Grüne).

Nach Brandenburgers Angaben werden darin Personen geführt, die entweder schon Richtung Syrien ausgereist sind oder dorthin wollen. Safia S. war dort auf Initiative des Verfassungsschutzes gelistet. Brandenburger erklärte, die Zusammenarbeit mit anderen Sicherheitsbehörden sei in den vergangenen Jahren stetig verbessert worden. Der Verfassungsschutz habe sich angesichts der Radikalisierung meist labiler Jugendlichen auf der Suche nach Orientierung über die sozialen Medien entsprechend neu aufgestellt. Ein 2013 geschaffener Posten des Beauftragten für Internet- und Medienauswertung soll noch dieses Jahr um eine Stelle ergänzt werden.

