Was bedeutet das Ergebnis für die Landtagswahl?

Nach den herben Wahlpleiten für CDU und SPD auf Bundesebene ist der Koalitionspoker in Niedersachsen drei Wochen vor der Landtagswahl schon voll im Gang. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hält für die kommende Legislaturperiode eine große Koalition für extrem unwahrscheinlich: „Das Verhältnis zwischen SPD und CDU in Niedersachsen ist einigermaßen belastet. Eine Große Koalition ist für mich und für die Landes-SPD extrem unwahrscheinlich und steht nicht zur Debatte“, sagte Weil am Montag.

Althusmann brachte auch für Niedersachsen ein Jamaika-Bündnis aus CDU, FDP und Grünen ins Gespräch. Ein scharfer Linkskurs der Grünen erschwere aber eine Zusammenarbeit in einem Jamaika-Bündnis. Althusmann hatte noch Ende August ein Bündnis mit den Grünen in Niedersachsen ausgeschlossen.

Die CDU ist bei der Bundestagswahl trotz schwerer Verluste stärkste Partei in Niedersachsen geworden. Sie erreichte 34,9 Prozent und musste damit deutliche Verluste im Vergleich zu 2013 hinnehmen (minus 6,2 Prozentpunkte). Auch die SPD verlor deutlich und wurde mit 27,4 Prozent zweitstärkste Kraft. Das war das bisher schlechteste SPD-Bundestagswahlergebnis in Niedersachsen.

Drittstärkste Partei wurde mit 9,3 Prozent die FDP. Danach folgte die AfD mit 9,1 Prozent. Die Grünen kamen auf 8,7 Prozent, die Linke 6,9 Prozent. Die Wahlbeteiligung fiel mit 76,4 Prozent höher aus als 2013. Die Wahlbeteiligung fiel mit 76,4 Prozent drei Prozentpunkte höher aus als 2013.

Reaktionen auf das AfD-Ergebnis

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, wertet das Abschneiden der AfD bei der Bundestagswahl als „Weckruf für alle, denen das friedliche und solidarische Miteinander in einem weltoffenen Deutschland am Herzen liegt“. Rückblickend auf den Wahlkampf bilanzierte der oberste Repräsentant der deutschen Protestanten am Montag in Hannover: „Das Niederbrüllen von Rednern bei Kundgebungen und persönlich beleidigende Parolen waren erschreckende Ausdrucksformen eines Mangels an politischer Kultur. “

dpa/epd/r