Hannover. Von dort aus wuchsen Firmen wie Apple, Google oder Facebook zu globalen Giganten ihrer Branche heran. Das Silicon Valley vor den Toren San Franciscos in Kalifornien beherbergt etliche Unternehmen, die bei den Zukunftsthemen Vernetzung und Digitalisierung zur Weltelite zählen. Im Valley tauschen sich die Politiker mit Branchengrößen ebenso aus, wie sie zuvor in Mexiko den Dialog zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik suchen.

Weil und Pistorius werden bei ihrer Reise von einer rund 50-köpfigen Delegation begleitet. Sie schauen unter anderem bei Volkswagen und dem Elektroautopionier Tesla vorbei sowie bei einer Firma, die Polizeidaten zur Verbrechen-Vorhersage nutzt. Im ersten Teil ihrer Reise geht es zudem ums "Deutschlandjahr in Mexiko". Am kommenden Sonnabend wird die Delegation in Hannover zurück erwartet.

lni