Wer ist Elke Twesten?

Hannover. Elke Twesten (54) aus dem Kreis Rotenburg/Wümme sitzt seit 2008 im niedersächsischen Landtag. Sie zog damals als Neuntplatzierte der Grünen-Landesliste in das Parlament ein. Sie ist bei den Grünen im Landtag für Frauenpolitik zuständig.

In der eher links dominierten Partei galt Twesten stets als Außenseiterin, zumal sie seit Jahren betonte, dass sich die Grünen doch eher auf ein schwarz-grünes Bündnis einlassen sollten anstatt vorrangig auf Rot-Grün zu setzen. Das machte die eher konservative Grüne allerdings eher in vertraulichen Gesprächen auf dem Landtagsparkplatz deutlich als in öffentlichen Landtagssitzungen.

Tiefschlag im eigenen Wahlgebiet

Schwer rang Twesten allerdings damit, im Juni dieses Jahres nicht mehr als Spitzenkandidatin ihrer Partei im Landkreis Rotenburg auftreten zu können. Mit zehn gegen 17 Stimmen verlor sie gegen Birgit Brennecke, die 62-jährige Inhaberin eines Gewürzgeschäftes. Brennecke vertrat radikalere Positionen als Twesten, die wiederum stets dafür plädierte, auch ein Auge auf die Wirtschaft zu werfen.

Im niedersächsischen Landtag war die Mutter dreier Töchter seit 2008. Zuvor war sie in leitender Funktion beim Hamburger Zoll beschäftigt, bei der sie nach einem Ausscheiden aus dem LAndtag wieder anfangen könnte. Indes strebt sie auf längere Sicht eine Bundestagskanduidatur oder eine Bewerbung um das Europaparlament-an, wie sie am Freitag sagte.

20 Jahre als Grüne

Vor ihrer politischen Laufbahn im Landtag arbeitete die dreifache Mutter in verschiedenen Bereichen der Zollverwaltung in Hamburg. Bevor sie auf Landesebene für die Grünen aktiv wurde, engagierte sie sich für die Grünen in der Gemeinde Scheeßel. 2006 wurde sie Kreistagsabgeordnete. Twesten ist seit 20 Jahren Mitglied der Grünen.

mbb/dpa/no