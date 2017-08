Wieso tut sich Rot-Grün so schwer mit Offenheit?

Mehr Transparenz und mehr Bürgerbeteiligung in der Politik hatten SPD und Grüne zu Beginn der Legislaturperiode versprochen. Doch in der Realität tat sich Rot-Grün mit dem Anspruch schwer. Unterm Strich bleibt nun sogar eine Verschärfung der Geheimhaltungsregeln. Was ist schief gegangen?