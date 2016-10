Wird die umstrittene Stiftung Hans-Joachim-Martini-Stiftung aufgelöst?

Die in Hannover ansässige Hans-Joachim-Martini-Stiftung, die wegen umstrittener Gutachten in die Schlagzeilen geraten war, will ihre Eigenständigkeit aufgeben. Sogar eine Auflösung sei im Gespräch gewesen, bestätigte Stiftungsgeschäftsführer Hans-Dieter Bähre der HAZ.