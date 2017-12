Achtung, Siggi Granate!

Man, das ging ja gerade noch mal gut. Rechtzeitig vor Jahresschluss hat Niedersachsens neuer Wissenschaftsminister Björn Thümler die Denkmalsschutzplakette des Landes ausgetauscht. Die stellte früher eine weiß-blaue Raute dar und ähnelte verdammt jener Kennzeichnung, die nach der Haager Konvention Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten schützen soll, also vor Granateneinschlag, Artilleriebeschuss oder Bombardement, was auch nicht im Sinne des Denkmalsschutzes wäre. Künftig soll statt der Raute ein Niedersachsenross an unseren Denkmälern prangen, was nach Thümlers Worten „den Bezug zu unserem Bundesland“ erhöhen solle. Die Heimatliebe geht, zumindestens bei Christdemokraten, noch immer über alles. Auch wenn man sich bei manchen Brutalismus-Bauten der 80er Jahre, die jetzt auch unter Schutz gestellt werden, einen Einsatz wünschen würde, der nicht unbedingt unter die Haager Konvention fiele.

Wo wir gerade bei Granaten sind: In diesen Neu-Regierungserwartungszeiten Zeiten verblüfft Sigmar Gabriel, den früher viele nur Siggi Granate nannten, mit immer neuen Vorschlägen zu den anstehenden Sondierungsverhandlungen zwischen CDU und SPD, die selten frei von Intelligenz sind. Kürzlich stellte er im „Spiegel“ die Frage, warum sich nicht auch die SPD von Heimat- und Leitkulturgedanken tragen ließe, die die CDU nicht gepachtet hat – und sofort setzte in der SPD ein Zwergenaufstand ein und rieben sich Politiker wie Thorsten Schäfer-Gümbel verwundert die Augen. Aber es sind nicht die Gabriels, die die SPD schrumpfen lassen, sondern das Kartell der Mittelmäßigkeit seiner (vorwiegend männlichen) ehemaligen Stellvertreter. Man sollte sie unter Denkmalschutz stellen. Ganz ohne Plakette.

Der Chefredakteur der „Welt“ hat im Internet einen ziemlichen Wirbel ausgelöst mit seiner dahingetwitterten Meldung, nach einem Abend mit Predigt zur Christmette habe er den Eindruck gehabt, eine Stunde bei der Grünen Jugend verbracht zu haben. Also, auch wenn dies keine Heilige Nacht gewesen sein dürfte, scheint der Abend lehrreich gewesen zu sein. Aber der Shitstorm, der den nachgegrünten Chefredakteur erreichte, zeigt, dass er mit seiner Stichelei nicht ganz falsch gelegen hat. Dass Trump sogar in Dorfkirchen zu einem ständigen Thema geworden ist, wird den Herr der Heerscharen gewiss nicht entzücken. Deshalb sollten die Kirchen nicht nur zu atomfreien, sondern auch zu Trump-freien Zonen erklärt werden. Es reicht doch, dass der Herr Hotels hat.

Und sonst? Steht der Jahreswechsel an, enden endlich die endlosen Jahresrückblicke, die etwa für Niedersachsen dokumentieren, dass es 2017 der CDU nicht gelungen ist, das Land zur Weil-freien Zone zu erklären. Zur Strafe muss sie jetzt mitregieren, was einige der Herren (es sind ja mehrheitlich Herren) richtig zu freuen scheint. So spielt halt eins ins andere. Einen guten Rutsch!