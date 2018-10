Hannover

Zu den häufig zu hörenden Sentenzen der Tage nach der bayerischen Landtagswahl gehört das Credo von Politikern, man müsse jetzt daran gehen, „verlorengegangenes Vertrauen zurück zu gewinnen“. Verlorengegangenes Vertrauen ist eine wunderbare Formulierung, ein Stabreim, der sicherlich auch gesungen einen mittelgroßen Raum füllen kann. Doch wie gewinnt man verlorengegangenes Vertrauen zurück? Eine Verhaftung der üblichen Verdächtigen scheint ausgeschlossen, da es sich bei den Verlorengegangenen um Wähler handelt, denen man weder das Wahlrecht aberkennen noch sie sonst wie beschimpfen sollte, auch wenn es dazu reichlich Anlass geben könnte. Aber selbst der dümmste Wähler genießt in der Demokratie Respekt. Denn schließlich geht die Staatsgewalt vom Volke aus. Und kommt, nach Tucholsky, so schnell nicht wieder zurück

Der schildert übrigens in seiner noch immer wunderschönen Satire „Ein älterer, aber leicht besoffener Herr“, wie ein Berliner in der Weimarer Republik auch eine Wahlkampfveranstaltung der Sozialdemokraten besucht und mit einem Genossen ins Gespräch kommt: „Wat brauchst du Jrundsätze«, sacht der, »wenn du‘n Apparat hast!« Und da habe der Mann doch genau recht, kommentiert Tucholsky. Die SPD vermittele so ein beruhigendes Gefühl: „Man tut wat for de Revolutzjon, aber man weeß janz jenau: mit diese Pachtei kommt se nich.“ Da hat sich auch in fast hundert Jahren wenig verändert, allem ätschibätschi zum Trotz.

Apropos: Ätschibätschi. Die bayerische Landtagswahl hat bei einigen Kollegen auch zu wunderbaren Sprachwendungen geführt. So schrieb die „Süddeutsche“ in der CSU werde man noch lange „um den heißen Horst herumreden“, obwohl wir den Horst, über den hier geredet wird, schon lange nicht mehr als den heißen Typen betrachten, der er einst mal war. Denn Horst, um den die CSU herumredet wie um den Brei, der auf dem Tisch steht, wird durchhalten. Da sind wir sicher.

„Der Wind wird rauer für die Wölfe“, titelt die Deutsche Presseagentur: „Nationales Management soll kommen.“ Das wird den Wolf nicht erschüttern, denn raue Winde können einem solchen Raubtier ohnehin nichts anhaben. Selbst dann nicht, wenn sie von See kommen und der Wolf mit angelegten Ohren über den Deich trabt. Und das vielbesungene „Wolfsmanagement“ (auch so ein Zauberwort unserer Tage) versagt spätestens dann, wenn so ein Wolf auf eine Herde Schafe trifft. Dank einer Bundesratsinitiativbe Niedersachsens soll nun der „Bund prüfen, wie weit sich Wölfe menschlichen Einrichtungen nähern.“ Das wird den Wolf nicht schrecken, der nachts blitzschnell auch an Bauernhöfen vorbeirennt. Schnell wie der Wind und rau wie ein Wolf.

Gut, dass der Papst kein Klingelschild braucht, denn Klingelschilder mit Namen sollen nach der neuen Datenschutz-Grundverordnung tabu sein, warnen Anwälte, die mit diesem Grunzlaut Geld machen wollen. Doch auch ohne Klingelschild hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil am Freitag den Papst in Rom gefunden. Weil sagt von sich, er sei „von Herzen Katholik, aber nicht mehr in der Kirche“. Von Herzen Katholik, vom Klingelbeutel getrennt. Halleluja, sag ich.