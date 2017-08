Vom Wolf und dem Wording

Endlich lässt einer die Hosen runter. Endlich wird nicht nur darüber gestritten, was denn nun unsere Leitkultur ausmachen könnte (schwäbischer Pietismus, römischer Katholizismus oder Eimsbütteler Buddhismus?), sondern was nach Wiedervereinigung definitiv verloren gegangen ist: Die Lust an der öffentlichen Nacktheit. Gregor Gysi, dieser linke Anwalt des Mutterwitzes, hat diese Woche an einem Strandbad des Müggelsees den „FKK-Wahlkampf eröffnet“, wie eine Boulevardzeitung schreibt. Und er bekennt: „FKK-Strände gehören zu unserer deutschen Kultur.“ Der Ostmann habe, so Gysi, früher gar nicht besonders geguckt, wenn er einer Nackten ansichtig wurde, während die Wiedervereinigung dazu geführt hätte, dass immer mehr Westmänner an die Stände robbten, die „mit einem leicht pornografischen Blick“ in die Dünen schauten. Gysi selbst, bekannte er, gehe nicht mehr an den Nacktstrand. Mit 69 Jahren finde FKK „nur noch bei mir zuhause statt“.

Jetzt den Übergang zum „Rumpelstilzchen“ zu finden, ist nicht ohne Risiko. Denn die meisten Niedersachsen haben keine rechte Vorstellung von diesem bucklig Männlein, das laut der Gebrüder Grimm nachts (nicht nackt) um ein Feuer getanzt und gesungen haben soll: „Heute back’ ich, morgen brau ich, übermorgen hol ich der Königin ihr Kind, ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß’“. Nach der jüngsten Landtagssitzung in Hannover stellen wir uns einen tanzenden Ministerpräsidenten Stephan Weil in der Staatskanzlei vor, den der CDU-Fraktionsvorsitzende Björn Thümler im Parlament als „Rumpelstilzchen“ titulierte. Wir fragen uns, welche Grimm’sche Figur wohl auf Thümler passen würde? Für „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ gibt der Seitenwechsel der Abgeordneten Elke Twesten zu wenig Anhaltspunkte, da nicht ganz klar ist, wer aus der CDU sie dazu animiert haben könnte. Als Wolf in „Rotkäppchen“ hätte Thümler gewiss keine Beißhemmung, aber so große Pranken wie als vermeintliche Großmutter im Märchen hat er nun auch wieder nicht. Das Märchen „von den zwei Hinkelsteinen“ (mit Jens Nacke in einer Nebenrolle) würde gut in den Landtag passen, stammt allerdings nicht von den Gebrüder Grimm...

Welches „Wording“ wohl die VW-Zentrale für die ominösen Vorgänge in Hannover vorschlagen würde? Aufschlussreich immerhin, dass die VW-Strategen etlichen Ministerpräsidenten Tipps gegeben haben, sich und ihr Unternehmen in bestem Licht erscheinen zu lassen. Freundlich, dass VW bereits dem Ministerpräsidenten McAllister „generelle Statements als Antwort auf mögliche Fragen zum VW-Konzern“ übermittelte. Nur, wir erinnern uns, während der VW-Betriebsratsaffäre („Gebauer, wo bleiben die Frauen?“) blieb die VW-Pressestelle seltsam still.

Und sonst? Bewegt sich wenig. Das Katzenkastrationsregister, das Tierschützer fordern, ist immer noch nicht eingeführt, obwohl in dieser Woche der Welttag der Katze stattfand. Dafür regnet es ohne Unterlass. Ein Hundewetter.