Aus meinem Papierkorb Vom Zwillich zum Zwilling

Die Zaubernuss, liebe Papierkorbfreunde, zählt zu den Winterblühern und produziert Kapselfrüchte, die sich im Bedarfsfall explosionsartig öffnen und ihre Pflanzensamen bis zu 10 Meter weit herausschleudern können. Vielleicht dachte Wolfgang Kubicki, der Clint East Wood der Förde, an die Zaubernuss, als er den CDU-Generalsekretär Peter Tauber diese Woche den Winterblühern zurechnete. „Der CDU-Generalsekretär ist und bleibt eine Taubernuss“, sagte Kubicki und ignorierte damit die politischen Regel, dass man mit Namen keine Scherze treiben dürfe, aufs Vortrefflichste. Zuvor hatte Tauber den FDP-Chef Christian Lindner mit dem AfD-Vize Alexander Gauland verglichen. Der Lindner rede wie der Gauland - mit dem Unterschied, dass er statt eines „abgewetzten Tweed-Sakkos einen überteuerten Maßanzug“ trage. So sprach die Taubernuss - und wir finden, dass die Verunglimpfung des wunderbaren Tweed-Materials in der deutschen Politik endich ein Ende finden sollte. Der Zwillich, so heißt der Stoff auf Deutsch, ist wesentlich strapazierfähiger als die politische Argumentation des CDU-Generalsekretärs.

Die Regel, dass ein blindes Huhn hin und wieder auch ein Korn findet, bestätigte die CDU-Metaphernschleuder Tauber indes ebenfalls, als er die Linke Sarah Wagenkecht und die Rechte Frauke Petry gleichermaßen beleidigte, indem er vom Zwillich zum Zwilling kam. Petry und Wagenknecht seien nämlich „das doppelte Lottchen des Populismus“, sagte Tauber. Und wir erinnern uns an den wunderschönen Kinderroman Erich Kästners, in dem die Zwillingstöchter eines Scheidungspaars die Rollen vertauschten, um die Eltern wieder zusammenzubringen. Das scheint bei der Linken und der AfD völlig ausgeschlossen. Aber wir halten den Populismus auch nicht für besonders zeugungsfähig und gehen lieber ins Kino, wenn die „Kinder des Olymp“ gezeigt und keine „Kinder des Populismus“ gezeugt werden.

Wo wir gerade bei Glücksgefühlen sind. „Was macht die Menschen glücklich“, hat jetzt das Meinungsforschungsinstitut Forsa die Deutschen gefragt - und ist zu erstaunlichen Antworten gekommen. So gaben 89 Prozent der Befragten an, ein „volles Sparkonto“ mache sie glücklich. 85 Prozent nannten immerhin „Kinderlachen“ (zu „Kinderschreien“ gab es keine Angaben, auch keine zu „Kinderkriegen“) und 66 Prozent gaben doch tatsächlich an, dass „Sport“ sie glücklich mache. Ach so, das hatten wir vergessen: 77 Prozent der Deutschen freuten sich, „wenn zu eng gewordene Kleidung wieder passt“. Das ist mehr als nachvollziehbar.

Frei nach Tucholsky ist ein Loch stets da, wo nichts ist. Das stimmt allerdigs nicht immer. Denn das Kraft- und Denkzentrum der niedersächsischen SPD fand sich diese Woche in einem gigantischen Loch, einem Funkloch. Hustedt heißt jener gottverlassene Ort, in dem sich die SPD völlig entzogen den Segnungen der Telekom in Klausur begab. Die Abgeschottetheit ließ den Innenminister fluchen aber den Ministerpräsidenten frohlocken. Endlich hörten alle den Vorträgen zu und hantierten nicht endlos an ihren Handys.