Aus meinem Papierkorb Von Kanzlerinnen und Gänsen

„Der Mensch kommt unter allen Tieren in der Welt dem Affen am nächsten“ - dieser wunderbare Spruch stammt vom Philosophen Georg Christoph Lichtenberg. Der war zwar überaus klein an Wuchs aber überaus groß an Verstand. Seine „Sudelbücher“, in der er alles hineingab, was ihm grade durch den Kopf schoss, sind ein Schatz an Aphorismen und Geistesblitzen. Heute feiert die Stadt Göttingen ihren großen Sohn zum 275. Geburtstag und verspricht für jeden Tag einen Geistesblitz. Viele von Lichtenbergs Aphorismen sind auch heute noch allgemein gültig, obwohl wir längst in Zeiten der Post-Aufklärung leben und bereits Jahrzehnte nach Privatisierung der Post. Aber wie begegnet man den Widrigkeiten dieser Welt? Das seien „Pillen, die man schlucken muss und nicht kauen“, empfahl Lichtenberg. Und auch das, was er den Juristen ins Stammbuch schrieb, ist auch heute noch brauchbar: „Um sicher Recht zu tun, braucht man sehr wenig vom Recht zu wissen. Allein um sicher Unrecht zu tun, muss man die Rechte studiert haben.“ Glückwunsch, Göttingen, zu Lichtenberg.

„Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut, der könnte eine Gans nachhause bringen“, hat Lichtenberg übrigens gewarnt. Alle, die nach dem Bundestagsbeschluss zur Einführung der „Ehe für alle“ nun in Angela Merkel einen Engel sehen wollen, weil sie der Union Gewissensfreiheit gewährt hat, könnten ein Federvieh nachhause tragen. Denn es ist nicht ganz sicher, ob Linke, Grüne und eine ganze Anzahl von Christdemokraten nur deshalb so wirkmächtig mit den Flügeln schlagen konnten, weil sich der sprechende Hosenanzug ein wenig verzockt hatte. Vermutlich beruht alles nur auf einer Verwechslung. Merkel wollte mit ihrer Initiative nicht die „Ehe für alle“ in den sicheren Hafen bringen, sondern meinte vor dem anbrechenden Wahlkampf nur: „CDU für alle“.

Ach herrje, man blickt heutzutage aber auch gar nicht mehr durch, was die ehemals großen Volksparteien noch trennt, außer dass der SPD-Vorsitzende Politik mit Bart macht und die Kanzlerin eine ohne. Aber früher wusste man wenigstens, dass nur, wo Nutella dran steht, auch Nutella drin ist. Doch heute scheinen auch diese letzten Gewissheiten fraglich - wie auch, dass in Gummibären keine Pelztiere stecken, Schaumküsse nichts mit erogenen Zonen zutun haben müssen und Fleischtomaten durchaus auch für Vegetarier zu empfehlen sind - wie Niedersachsens Grüne kürzlich darlegten. Da ging es bei einem CDU-Antrag um die Wurst. Wie immer.

Braunschweig hat übrigens nicht nur eine reiche Geschichte, sondern seit kurzem auch einen Problem-Propst. Die örtliche Kirchenleitung bekannte diese Woche, dass sie ein Disziplinarverfahren gegen einen früheren Domprediger eingeleitet hat, der schon wegen allerlei Absonderlichkeiten Schlagzeilen produzierte. Zuletzt war der alte Herr einer Dame über den Fuß gefahren, dann in Panik geflüchtet, um sich hinterher als Zeuge liebevoll um die Überfahrene zu kümmern. Oh, Herr, wie verschlungen sind Deine Wege.