Von Spaßmachern und Klingonen

Eigentlich war der Aschermittwoch mal als Tag gedacht, an dem man in sich geht, das Saufen einstellt und mit dem Ernst- und Erwachsenwerden beginnt. Doch beim Politischen Aschermittwoch, der diese Woche über die Republik hinwegfegte, ist alles anders. An diesem Tag prosten die Politiker dem Wahlvolk zu, klopfen sich selbst auf die Schulter und jede Menge Sprüche, die oft nicht lustig, manchmal sogar saudumm oder schlicht rassistisch sind. Was der sachsen-anhaltische AfD-Chef André Poggenburg über türkische Mitbürger von sich gab, wiederholen wir hier nicht, denn es unterschreitet jegliches Niveau. Dass der AfD-Bundeschef Alexander Gauland dazu meinte, das sei alles „Karneval“, läßt tief blicken. Wie hieß noch der Titel eines Films, der eigentlich Satire sein wollte? „Er ist wieder da.“ In der Tat: Der Schoß scheint fruchtbar noch, aus dem das kroch.

In diese Zeiten nachhallenden Wehlachens fallen auch die jüngsten Nachrichten aus der SPD, in die schon Anverwandte, Blutsbrüder und Klassenkameraden geschickt werden, um zu beteuern, wie sehr der eine dem anderen wehgetan hat. Es ist zum Heulen, wie aus Männerfreundschaften Feindschaften werden, die in Buhlschaften um Verständnis beim allgemeinen Publikum enden. Da schickt eine Zeitung die Schwester von Schulz ins Rennen, die beklagt, in welche „Schlangengrube“ ihr Bruder Martin gefallen sei, da interviewt „Focus“ einen Jugendfreund des Noch-Außenministers, der erklärt, warum Gabriel sich so sehr „den Mann mit den Haaren im Gesicht“ (Marie) vorknüpfte. Weh dem, der in der SPD keinen Anverwandten oder Jugendfreund hat, der sich als Fürsprecher in schweren Stunden empfiehlt. „Wir kennen die menschliche Seite von Gabriel, die auf Bundesebene fehlt“, sagte der Goslarer SPD-Ortsvereinsvorsitzende Jens Kloppenburg dem „Spiegel“. Das wird wohl das Problem gewesen sein. Die fehlende menschliche Seite auf Bundesebene.

Jaja, in Berlin spielt sich eben vieles auf ganz anderer Ebene ab, anders als im Goslar, das stets den Harz im Rücken und den nächsten Verkehrsgerichtstag noch vor sich hat. Hier ist ein Mann noch ein Mann und ein Wort noch ein Wort. An diesem so wunderbar entlegenen Ort. (Das war übrigens mein Beitrag zur Bewerbung Hannovers um den Titel einer Weltkulturstadt, die auch ohne eine völlig überflüssige Konzerthalle auskommen muss, hat sie doch die Nanas, Hochbahnsteige, einen Erlebnis-Zoo und politisch stabile Verhältnisse, die an Bayern erinnern).

Und, das wollen wir nicht vergessen, einen Altkanzler unter den ihren, den sich die Hannoveraner jetzt aber mit Korea teilen müssen, Südkorea, um genau zu bleiben, denn für Nordkorea wäre Gerhard Schröder, das muss hier einmal klargestellt werden, viel, viel zu locker, auch wenn er es hier und da schon einmal kräftig krachen lassen kann. Schröder will mit seinen 73 – und das lässt uns Jüngere nur noch blass werden – jetzt sogar Koreanisch lernen, eine agglutinierende Sprache, in der man Person, Zeit und Kasus durch das Ankleben von Affixen kenntlich macht. Wie im Finnischen, Georgischen, Tatarischen aber auch Klingonischen. Oioioioi.