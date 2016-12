Aus meinem Papierkorb Von Steinen und Ergüssen

Das wir das noch erleben dürfen. Endlich kommt ein Material zu Ehren, das im Straßenbau Verwendung findet, Der Diabas, auch „Grünstein“ genannt, ist von der Deutschen Geologischen Gesellschaft zum „Gestein des Jahres 2017“ gekürt worden, meldet das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) - und titelt: „Ergussgestein macht unsere Straßen sicherer“. Ergussgestein, welch wunderbares Wort. Wie erfunden für diese Kolumne. Ergussgestein. Das ist das an der Erdoberfläche relativ schnell abgekühlte und erstarrte Magma, lesen wir. Auch Eruptivgestein genannt. Ach, wie fließend scheinen doch die Übergänge von der Geologie zur Politik. Weil Weihnachten ist, verzichten wir darauf, die sprachlichen Vulkane zu benennen, deren Ergüsse wir schon aus beruflichen Gründen ertragen müssen.

Apropos eruptiv. Sigmar Gabriel hat jetzt dem „Hamburger Abendblatt“ erzählt, dass die Kanzlerkandidatur nicht allein zwischen ihm und den scheidenden EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz geklärt werde, sondern dass der Hamburger Olaf Scholz und andere noch ein Wörtchen mitzureden hätten. Den Schulz hat Gabriel über den grünen Klee gelobt, allerdings hinzugefügt: „Schulz ist noch eruptiver als ich.“ Wir werden die beiden also zum Ergussgestein rechnen dürfen, dem Geröll des Jahres 2017.

Wie die SPD basteln auch die Grünen noch an ihrer Entscheidung über die Spitzenkandidaten. Deshalb hat die Grünen-Bundestagsabgeordnete Brigitte Pothmer als Weihnachtsgruß schon Bastelbögen verschickt, aus denen man sich Weihnachtskugeln herausschneiden kann, die Cem Özdemir, Anton Hofreiter, Karin Göring-Eckart und Robert Habeck zeigen. „Wer bringt den meisten Glanz in die gute Stube“, fragt Pothmer. Die Frage, wer zumindest am Weihnachtsbaum Spitze sein wird, ist noch offen.

Viele Kolumnisten haben ja die Humorproduktion in diesen düsteren Tagen eingestellt, was wir schärfstens kritisieren. Denn man sollte den Humor doch nicht den Herren Erdogan, Putin oder Trump überlassen, obwohl auch Demokraten wie Hollande, Lammert oder Talkshow-König Bosbach über eine angemessen niedrigschwellig daherkommende Grundkomik verfügen, die vermutlich wie der Diabas im Erdzeitalter des Devon oder Karbon entstanden sein mag, als der Harz noch vollständig unter Wasser stand und es noch keine Braunschweiger gab. Paradiesische Zeiten.

Apropos paradiesische Zeiten. Diese Woche wurde Franz Sacher, der Vater der Sachertorte, 200 Jahre alt, und das ist eine ebenso freudige Mitteilung wie die Meldung der Hamburger Verkehrsbetriebe, dass es ab 2021 die ersten selbstfahrenden Busse in der Hansestadt geben soll. Also Busse ohne vor sich hin grummelnde Busfahrer, wie sie zumindest in Hamburg nicht selten anzutreffen sind, während etwa die Busfahrer anderer Städte zu den freundlichsten Personen überhaupt zählen sollen. Aber das ist jetzt vermutlich postfaktisch.