Aus meinem Papierkorb Von Überraschungseiern am Strand und in der Politik

Wenn das keine Zeichen der Endzeit sind: Im Emsland ist eine Autofahrerin auf einer Bundesstraße auf ein zweisitziges Sofa gefahren, auf der Insel Langeoog sind tausende von Überraschungseiern angeschwemmt worden und das Hauptzollamt warnt die Einheimischen von der in Jahrhunderten eingeübten Strandräuberei, die heute nur noch unter dem Gütesiegel des Tourismus ausgeübt werden darf. Aber es kommt noch schlimmer: Die Gerichtssprecher im hannoverschen Landgericht nennen sich jetzt Medienmanager und alte Gitarren mit Teakholz dürfen heutzutage nicht mehr verkauft werden, ohne dass gegen das Washingtoner Artenschutzabkommen verstoßen wird. Wahnsinn. Wenn jetzt Tief Axel noch den Himmel herunterholt, ist die Endzeit endlich da. Angesichts der Flut erdrückender und verwirrender Nachrichten freuen wir uns schon auf die Amtseinführung Donald Trumps, der noch jedes Wangerooger Überaschungsei in den Schatten stellt beziehungsweise in die Erregungswellen zurückspült.

Keine wirkliche Überraschung ist die von der „Frankfurter Rundschau“ diese Woche präsentierte Enthüllung, dass Sigmar Gabriel am 29. Januar tatsächlich zum Kanzlerkandidaten der SPD ausgerufen wird. Ja doch. Wer denn sonst? Olaf Scholz, der Elbsymphoniker, oder Martin Schulz, der trotz seiner Halbglatze auf Frauen reiferen Alters einen gewissen Eindruck machen soll? Gabriel ist nach einem operativen Eingriff, der die Genussfreude etwas bremsen soll, jedenfalls bestens gerüstet für den Kampf ums Kanzleramt - und wir sind froh, dass er keine verkleinernden Eingriffe im Sprach- und Reaktionszentrum vorgenommen hat, das noch schneller arbeiten dürfte als alle anderen Apparate in der SPD.

Apropos SPD: Kommende Woche besucht der kommende Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Hannover und wird mit Ministerpräsident Stephan Weil auch jene Dachkammer in der Staatskanzlei aufsuchen, in der einst seine Karriere als Medienreferent begonnen hat. Da Steinmeier „als Mensch und nicht als Außenminister“ nach Hannover komme, werde es kein Staatsdiner geben und es werde auch nicht geflaggt, meinte ein Landtagssprecher und die Regierungssprecherin Anke Pörksen beeilte sich mit dem Zusatz „einen Tee wird es geben und einen trockenen Keks“. Also das, was es immer gibt, wenn es in der Staatskanzlei festlich wird.

Zu den Überraschungseiern zählte auch jene Forderung, die CDU-Landtagsfraktionschef Björn Thümler den Seinen vor den besinnlichen Tagen ins Nest gelegt hat: Eine neue Regierung solle ein Heimatministerium schaffen, möglichst mit Sitz in Oldenburg. Vielleicht wäre auch ein Heimatschutzministerium angesagt. Das hätte noch mehr Glanz als die blassen Landesbeauftragten, die die SPD in geradezu göttlichem Ratschluss in einigen Winkeln unseres bürokratisch entleerten Flächenlandes installiert hat.