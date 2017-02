Aus meinem Papierkorb Von der Dackel- zu anderen Lähmungen

Die Teckel- oder auch Dackellähme ist eine schmerzhafte wenn auch weitgehend unbeachtete Sache, die jetzt erst mit der anstehenden Wahl Frank-Walter Steinmeiers zum Bundespräsidenten einige Beachtung erfährt. Denn wegen der Teckellähme seines Dackels hat der frühere Ministerpräsident Schleswig-Holsteins, Peter Harry Carstensen, seine Teilnahme an der Bundespräsidentenwahl abgesagt. Er muss jetzt mit dem Dackel, der einen Bandscheibenvorfall hat, mehrmals am Tag raus, weil der nicht mehr richtig laufen und seine Geschäfte verrichten kann. So bleiben aus Gründen der Tierliebe die politischen Geschäfte liegen. Aber wer sich so um den Hund kümmert, auf den er gekommen ist, ist eigentlich nur zu loben.

Jetzt den Übergang zu Horst Seehofer zu finden, ist nicht ohne Risiko, zumal unserem XXL-Horst das Teckelhafte völlig abzugehen scheint. Diese Woche sahen wir den Horst-Sie-können-alles-senden wieder einmal auf einem der unzähligen Versöhnungsgipfel, die er seit geraumer Zeit mit Angela-aber-ohne-Obergrenze-Merkel abzuhalten gewohnt ist. Nur schade, dass der alte Plan, die CDU-Vorsitzende hin und wieder ein wenig ordentlich zu zwicken, um bei den Rechten zu punkten, nicht mehr so recht aufzugehen scheint, weil die rheinische Frohnatur Martin Schulz nicht nur die SPD in Ekstase versetzt. Mal abwarten, ob und wann die Sozialdemokraten wieder in die alten Lähmungszustände fallen.

Apropos Lähmungszustände: Eigentlich schade, dass Bundesumweltministerin Barbara Hendricks nun doch auf die geplanten Großplakate mit ihren derben Bauernregeln verzichten will, die die die Landwirte zum Kochen und die Satiriker zum Reimen gebracht haben. „Steh’n im Stall zu viele Kühe, macht die Gülle mächtig Mühe“, hieß es da etwa. Mit keinem anderen Projekt hat die Ministerin so viel Wirkung erzielt wie mit diesem. Wenn auch nicht so wie erhofft. Aber kein Wunder, dass ausgerechnet die schrägen Bauernregeln einen so dankbaren Mutterboden fanden. Denn wie sagte noch der olle Kalle Marx? „Man muss diese versteinerten Verhältnisse dadurch zum Tanzen zwingen, dass man ihnen ihre eigene Melodie vorsingt!“ Horrido.

Vom Verfasser des „Kapitals“ und Weltphilosophen Karl Marx jetzt auf Armin Hampel, einen früheren Welterklärer im Fernsehen und derzeitigen AfD-Bundestagskandidaten zu kommen, ist verwegen. Aber verwegen waren auch jene Verschwörungstheorien, denen Hampel auf seiner eigenen Versammlung kurzzeitig erlegen war. „Schon wieder haben Kräfte versucht, unsere Partei von innen zu stören und zu zerstören“, wütete der 59-Jährige, weil plötzlich ein paar Wahlurnen zu fehlen schienen. Sie wurden kurzzeitig durch Pappkartons ersetzt. Doch die angeblich geraubten Urnen fanden sich - Achtung liebe Freunde, dies ist keine fake news - später unversehrt unter einer Treppe wieder. Wie es scheint wüten die zerstörungswütigsten Kräfte auch in den Köpfen mancher AfD-Oberer, die sich von unheimlichen Kräften umstellt fühlen. Frei nach Schwitters: Man kann ja nie wissen....