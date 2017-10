Von feuchtem Kehrricht und bekifften Jungbauern

Heute, liebe Papierkorbfreunde, wollen wir uns aus gegebenem Anlass dem Bettvorleger zuwenden. Das ist eine Matte aus Naturfasern oder Tierfell, die vor das Bett gelegt wird, damit es die Füße warm haben beim Aufstehen im ungeheizten Schlafzimmer. Als so einen Bettvorleger in der Kemenate der Frau Kanzlerin sieht Altkanzler Gerhard Schröder die Grünen, weil die mit der CDU und der FDP und den wunderbaren Herren Seehofer und Dobrindt von der CSU über den Eintritt in die Jamaika-Koalition verhandeln. Schröder, der nicht nur gerne deftig isst, sondern auch so redet, hat die Grünen deswegen als Opportunisten geziehen und gepoltert, es gehe gar nicht um Jamaika sondern um die „Schwampel“, die schwarze Ampel. Bei „Schwampel“ zuckte wiederum der Europa-Chef der Grünen, Reinhard Bütikofer, zusammen. Und kofferte zurück, die Grünen schere es einen „feuchten Kehrricht“, wenn der „Putin-Lakai“ Schröder sie nicht liebe. Das hat uns schon von daher gefallen, weil der Bütikofer noch so alte Worte wie „feuchter Kehrricht“ im Content hat. Und wir stellen uns einen Haufen Unrat vor, den der Herr Bütikofer einfach mit dem Feudel links liegenlässt, währenddessen die Frau Kanzlerin gerade im Schein der Morgenröte ihre Füße auf einem platten Grünen-Politiker bettet, der einst „als Tiger gestartet und als Bettvorleger gelandet“ ist, wie englische Kolonialherren früher formulierten. Immer die Knarre im Anschlag. Ach, Politik kann so unterhaltsam sein, wenn man nur die rechten Worte findet...

Weitgehend an uns vorbeigezogenen ist wegen hektischer Wahlkampfberichterstattung der „Tag der inneren Balance“, den Stressgeplagte mit der „bewährten Wirkstoffkombinaion aus Passionsblume (Passiflora incarnata), blühendem Hafer (Avena sativa) sowie getrockneten Kaffeesamen in homöopathischer Dosierung“ genießen sollten, wie wir einer Pressemitteilung entnehmen. „Schlaf Dich gesund!“ heißt die Devise dieses Jahr und wir werden nach Abfassung dieser Zeilen ein paar Stunden Büroschlaf zu uns nehmen.

Liegen geblieben ist in hektischen Wahlkampfzeiten auch eine Notiz über die Vornamen niedersächsischer Spitzenpolitiker, die schönste Assoziationen freisetzt. Wussten Sie, dass unser schneidiger Innenminister Pistorius neben Boris auch noch Ludwig heißt? Einen Boris Ludwig Pistorius könnten wir uns, rein vom Namen her, auch als Kultusminster vorstellen. Und wußten sie, dass die Grünen-Vorsitzende Anja Elfie Piel heißt? Das ist nur noch himmlisch, Wolke Acht? Elfie. Wunderbar.

Gar nicht so himmlich wenn auch ein wenig entrückt war jene Begründung, die ein Treckerfahrer diese Woche Polizeibeamten gegeben hat - auf die Frage, warum er mit seinem langsamen Gefährt nebst Heuwender ausgerechnet auf die A 1 in Richtung Hamburg tuckerte. Der Jungbauer aus Sottrum gab an, sein Navigationsgerät habe ihm den Weg auf die Schnellbahn gewiesen. Dabei war der junge Mann, wie ein Drogentest bewies, völlig bekifft. O, Niedersachsen, Du Land der unendlichen Weite und bekifften Jungbauern. Was wärest Du ohne Navigationsgeräte...