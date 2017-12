Auch das noch. ​Jetzt hat Google die Suchwörter des Jahres 2017 ausgegoogelt – und das fein nach Regionen sortiert. Während in Hamburg das Wörtchen „G 20“ das meist eingegebene Suchwort war (gefolgt von „Rolling Stones“), haben die Niedersachsen am häufigsten „Landtagswahl“ und „Schulausfall“ eingetippt. Auf Platz drei folgte „Kita-Gebühren“, was nicht so anheimelnd klingt wie „Hafengeburtstag“ in Hamburg. Wir hätten noch den Namen „Twesten“ eingegeben – jene ehemals grüne Abgeordnete, die der SPD im Wahlkampf zusätzlichen Schwung verlieh, sodass sie eine Fußnote in der Landesgeschichte verdiente. Aber die ist vergesslich. Im Gegensatz zum allgegenwärtigen Netz.

Auf der Berliner Bühne ​dürfte das Wörtchen „GroKo“ zum Endloshit des Jahres werden, wobei Endloshit sich fast wie Endlosshit lesen ließe. Aber eigentlich lässt es sich doch prima aushalten, so ohne richtige Regierung. Und Sigmar Gabriel als Endlosaußenminister wäre doch auch eine passable Lösung, während der södernde Abgang vom Obergrenzen-Horst langsam wieder die Sonne am weiß-blauen Himmel aufgehen lässt.

Apropos Sonne: ​Wer Harmonie in Reinkultur erleben will, sollte im kommenden Jahr einmal den niedersächsischen Landtag besuchen. Während früher, als rot-grün regierte und schwarz-gelb lamentierte, Landtagsdebatten verfolgte, konnte Saalschlachten erleben. Jetzt sieht man immer mehr christ- und sozialdemokratische Abgeordnete Händchen haltend durch die Große Halle des Volkes wanken. So friedensstiftend wirkt die Große Koalition. Und die Aktuelle Stunde wird zur Schmusestunde der Großkoalitionäre mit launigen Debatten. Wie diese Woche, als über den Unkrautvernichter Glyphosat debattiert wurde. Da zog der Bauer Helmut Dammann-Tamke plötzlich eine Gemeine Quecke aus der Tasche, die den Ackerbauern als biblische Plage gilt, weil sie sich bei Behandlung mit Eggen vervielfacht anstatt zu verschwinden. Dammann-Tamke pflückte das widerständige Kraut so eindrucksvoll auseinander, um die verheerende Wirkung der Quecke zu demonstrieren, dass der Landtag in schierer Andacht verharrte. Manchmal kann Politik so schön sein ...

Schön kann sie auch sein, ​wenn der Landtag über die Schweinepest debattiert. Die zählt in Niedersachsen gottlob noch nicht zu den meistgegoogelten Worten. Redet die Grüne Miriam Staudte hier von den Schwarzkitteln, merkt man sofort, hier spricht eine Frau vom Fach. Denn Staudte ist eine Waidmännin, der der Kollege ein „Waidmanns Heil“ zurufen kann. Sie weiß, wie man Sauen „ankirren“ muss, also anlocken mit allerlei Getreide, und dass man „führende Bachen“ nicht schießen sollte – Sauen, die Frischlinge in sich tragen. Von wegen: „So lustig ist die Jägerei“. Bei hochintelligenten Wildschweinen hört der Spaß auf.