„Er hat es wieder getan“, frohlockt der NDR. Schon wieder hat er es getan. Nein, nicht der alte Gauland. Keine neue Naziparole aus dieser Ecke. Das nicht. Nein, er ist einfach vorbeigerauscht, ohne Sinn und Verstand, dabei hätte er spätestens dann innehalten müssen, als er der Autostadt ansichtig wurde. Aber so rauschen sie dahin, die ICEs der Deutschen Bahn. Einfach an Wolfsburg vorbei. Einmal, zweimal, dreimal. So, als ob diese schnellen Züge autonom entscheiden könnten, welche Stadt einen Stopp wert ist und welche nicht. Aber einfach an Wolfsburg vorbei? Kein schöner Zug. Nun gut, Wolfsburg ist auch nicht ohne. Mutter des Dieselgate, entstanden auf dem Reißbrett, gebaut in den Dreißigern, vollendet in den Fünfzigern. „Dich will ich loben, Häßliches, Du hast so was verlässliches.“ Hat Robert Gernhardt aber nicht über Wolfsburg gesagt, sondern nachdem er durch Metzingen gegangen war. Gegangen und nicht gefahren. Also, lass fahren dahin, den ICE. Wir werden nie ergründen, warum er ausgerechnet an Wolfsburg immer wieder vorbeidüst. Es muss doch noch offene Fragen geben können.

Keine Frage indes, dass die CDU den Wolf auf dem Kieker hat. Immer mehr Unionisten fordern den Abschuss der Tiere, ihre „Entnahme“, wie es so schön heißt, aus der gar nicht mehr so freien Wildbahn. Schuss und Schluss der Debatte um den bösen Wolf, dem viele die Kugel geben wollen. Endlich mal ein Thema mit Emotion.

Wir hatten neulich an den alten Ratschlag erinnert: Staatsanwälte küsst man nicht. Man sollte mit dem Entsetzen auch keine Scherze treiben, weil man dann schnell Gefahr liefe, den Staatsanwalt auf den Plan zu rufen. Der ist im Wahlkampf besonders gefragt, frei nach der Devise: Schlägst Du meine Ministerin (Cornelia Rundt), so schlag ich Deinen Staatsanwalt (Frank Lüttig). Natürlich wird keiner zugeben, dass die Staatsanwaltschaft politisch handele, denn die Staatsanwaltschaft handelt stets nach Recht und Gesetz. Da gibt sie sich ganz erhaben. Sonst wäre sie ja auch nicht die Staatsanwaltschaft. Aber sie kann auch gewaltig Politik machen, wie sich im Falle Christian Wulffs zeigte. Kaum hatte sie ein Ermittlungsverfahren gegen den damaligen Bundespräsidenten eröffnet, blieb dem nichts mehr übrig als zurückzutreten. Schwups, da war er weg. So spielt sie auch im derzeitigen Landtagswahlkampf eine Rolle, sicherlich, so viel ist zu beobachten, keine konstruktive. Und welche, sieht man oft nur im Nachhinnein.

So mancher ist schon als Tiger gestartet und als Bettvorleger gelandet. Das gilt auch für Technologieprojekte. Diese Woche trat der Transrapid, eine Magnetschwebebahn, die einst durchs Emsland düste, seine letzte Reise an. Auf drei Lastkraftwagen. Nun schmückt der letzte Prototyp des Transrapid eine Fleischwarenfabrik in Nortrup, weil der Vater des Firmengründers der Fabrik der Erfinder dieser Magnetschiebebahn war. Und was lernen wir daraus? Im Emsland kann man eher mit Wurst Geld machen als mit Hochgeschwindigkeitstechnik.