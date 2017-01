Irrer Jubel und die wahre K-Frage

Es geht auch ohne Freibier, Cannabis, Hugos oder andere euphorisierende Getränke. Auch ohne Fremdeinwirkung ist die SPD geradezu euphorisiert, enthusiasmiert, elektrisiert, weil Martin Schulz es macht. Er ist der SPD-Kanzlerkandidat, tatsächlich. Hinabgestiegen in das Reich der Delegierten, aufgefahren in den siebten Kandidatenhimmel. Jetzt sitzt er zur Rechten des alten Parteivorsitzenden Sigmar Gabriel, der sich erbarmt hat angesichts zu schlechter Meinungsumfragen. Mein Gott, was für ein Rummel, was für ein Getue. Hatte nicht Franz Müntefering gesagt, SPD-Vorsitzender, das sei das „schönste Amt neben Papst“? Der Spruch fiel noch vor dem segensreichen Wirken von Franziskus. Denn was dem SPD-Vorsitzenden der Apparat ist, ist dem noch immer neuen und frischen Papst jetzt die Kurie. Aber nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich - und deshalb brechen wir diesen Gedanken jetzt einmal ab.

Doch die Frage bleibt, woher der irre Jubel kommt über einen Menschen namens Schulz, der akustisch wie ein Wirselener rüberkommt rein optisch nun nicht der große Gegenentwurf zu seinem Vorgänger ist und an Gedankenblitzen ihn kaum übertreffen dürfte. Gabriel ist so blitzschnell, dass er am Dienstag von einem Amt zurückgetreten ist, das er noch gar nicht angetreten hat - der Kanzlerkandidatur. Das macht dem Harzer Roller keiner mehr nach.

Nachdem diese Frage entschieden ist, kann man sich der wahren K-Frage widmen, die seit Tagen einige Medien beschäftigen. Der Katzensteuer, einem Ding, das es noch nicht gibt, aber die Frage aufwirft, ob man so etwas nicht einführen sollte. Wir wissen zwar nicht, wie viele Menschen in Deutschland einen Vogel haben, aber es gibt 13 Millionen Katzenhalter, die Hundefreunde am liebsten zur Kasse bitten wollen. Dabei sorgen doch die Katzen dafür, dass immer weniger Deutsche einen Vogel haben. Sollte man sie dafür besteuern? Andererseits: Es gibt schon eine ganze Menge idiotischer Steuern oder Abgaben, bald kommt die Ausländermaut. Sollte neben dem Katzenstreuer nicht auch die Katzensteuer eine Chance haben?

Wir lassen diese K-Frage jetzt bewusst im Raum, da wir diese Kolumne in dieser doch ziemlich turbulenten Woche als niedrigschwelliges Leseangebot angelegt haben und nicht dem Rat eines Arztes gefolgt sind, doch noch mehr Spott draufzulegen. Aber schon weil die Satire derzeit der Realität nachhängt, lassen wir das lieber bleiben. Donald Trump hat jetzt tatsächlich angeordnet eine Mauer neben Mexiko zu setzen, die er wirklich den Mexikanern in Rechnung stellen will. Wir sehen schon Michael Gorbatschow nach Mexiko reisen und den Amerikanern zurufen: „Mr. President, tear down this wall.“ Ronnie Reagan war doch nicht der Übelste.

Ich hätte mir nie träumen lassen, an dieser Stelle einmal Ronald Reagan zu loben, aber so weit ist es gekommen. Eine Hoffnung bleibt: Wenn es einem Außenminister gelingen sollte, die Amis zu verwirren, dann Sigmar aus Goslar.