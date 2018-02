Vom Büdchen zum Brötchen

Ach, es ist aber auch zum Jaulen. Die „Bild“-Zeitung hat diese Woche einen Hund namens „Lima“ in die SPD eintreten lassen - natürlich unter Vortäuschung falscher Tatsachen – um zu zeigen, dass angeblich am SPD-Mitgliederentscheid auch Hunde teilnehmen dürfen. Jetzt sieht sich „Bild“ einer Beschwerde der SPD beim Deutschen Presserat ausgesetzt, weil das Vorschicken eines Hundes nicht unbedingt journalistischen Grundsätzen entspreche. Aber klagte nicht doch weiland der große „Bild“-Verleger Axel Springer, er leide an seinen Zeitungen „wie ein Hund“? Und ist nicht vieles auf dem Presseboulevard auf den Hund gekommen? Tatsache ist jedenfalls, dass auch „Bild“ schon lange nicht mehr so große Häufchen macht wie früher, auch wenn es nach wie vor viel zu viele Politiker und angebliche Publikumslieblinge gibt, die sich täglich von „Bild“ an die Leine nehmen und Gassi führen lassen.

Er hat uns wahrlich im Laufe der vergangenen Monate einige Rätsel aufgegeben – und nun noch ein letztes: Er sei halt ein „Emotionsbrötchen“ soll Martin Schulz bei einer angeblichen Versöhnung zu Sigmar Gabriel gesagt haben – so ein Emotionsbrötchen wie eben auch Gabriel. Nun fällt uns eine Menge zu dem Mann aus Goslar ein, aber nicht unbedingt Schrippen, Wecken, Semmeln, Rundstücke oder wie die Teile, die man morgens mit Marmelade bestreicht, noch sonst wie in Deutschland genannt werden. Aber was passiert, wenn man ein solches Brötchen mit Emotion garniert, gar mit (beleidigter) Leberwurst? Die könnte man vielleicht auf den Reformator Martin Luther und dessen Ausfälle gegen den Herzog Heinrich von Braunschweig und Wolfenbüttel zurückführen, wobei man wieder bei Gabriel in Goslar landet. „Wider Hans Worst“ nannte Luther die Schmähschrift gegen den Hanswurst, der ein Herzog war.

Vom Hanswurst zu Trump scheint mir jetzt ein geeigneter Übergang, obwohl einige Seemeilen und Jahrhunderte zwischen beiden liegen sollten. Den jüngsten Vorschlag des amerikanischen Präsidenten angesichts der Amokläufe durch Schüler jetzt auch Waffen an die Lehrer auszuhändigen, halten wir indes nicht für zielführend – und heruntergebrochen auf Niedersachsen geradezu abenteuerlich. Denn möchte sich einer wirklich eine Handfeuerwaffe in den Händen eines altgedienten Funktionärs desPhilologenverbandes oder einen Revolver in der Hand der GEW-Chefin vorstellen? Ein Gemetzel in den ohnehin schlecht möblierten Räumen des Kultusministeriums wäre die Folge.

Da in Niedersachsen die Diskussion um einen neuen Feiertag immer neue, bunte Blüten treibt, vielleicht ein neuer Vorschlag. Die Ruhr Tourismus GmbH hat, wie kürzlich der evangelische Pressedienst vermeldete, den 25. August zum „Tag der Trinkhallen“ ausgelobt und zu einem „Feiertag der Budenkultur“ eingeladen. Mit der geplanten Veranstaltung solle deutlich gemacht werden, „welche identitätsstiftende Rolle das Büdchen für das Ruhrgebiet hat“. Vielleicht gibt‘s an den Büdchen ja auch Brötchen. Mit und ohne Emotion.