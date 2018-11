Hannover

Er ist seit Jahrhunderten in Europa gut eingeführt und besteht zu 85 Prozent aus Schlämmkreide. Der Rest ist Leinölfirnis. Anfangs ist er sehr geschmeidig, man kann ihn wunderbar kneten. Doch im Lauf der Zeit wird er spröder und spröder. Nein, die Rede ist nicht von Olaf Scholz. Dann kann er, um den unser heutiges kleines Papierkorb-Rätsel kreist, laut Wikipedia „den Relativbewegungen zwischen Fenster und Glas nicht mehr folgen und bröckelt“. Sie ahnen, von wem hier jetzt die Rede ist? Genau. Es geht um den Kitt, in manchen Gegenden auch Kütt genannt (nein, nicht in Köln, da heißt es nur ‚der Prinz kütt‘, aber das hat nichts mit Kitt zu tun). Also der Kitt, der bröckelt. Und nicht der Prinz, der kommt. Wir erwähnen ihn heute auch nur, weil er in zahllosen Politikerreden der letzten Zeit, in der die Welt aus den Fugen gerät, immer häufiger vorkommt. Der Kitt. Ministerpräsident Stephan Weil etwa würdigte diese Woche ausgerechnet am Reformationstag die Kirchen als jenen Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Und Landesjustizministerin Barbara Havliza bezeichnete am Freitag die „Herrschaft des Rechts“ als unverzichtbare Bedingung für die Herstellung von Rechtsfrieden . Sie sei „damit der Kitt, der eine Gesellschaft zusammenhält“.

Wir hatten uns die Justiz bisher eher als scharfes Schwert vorgestellt. Oder als dritte Gewalt, neben dem Parlament und der Regierung. Aber doch nicht als knetbare Masse, die zu 85 Prozent aus Calciumcarbonat besteht. Und auch die am Reformationstag im Alten Rathaus zu Hannover sitzende Festgemeinde dürfte sich bei Licht besehen nicht gefreut haben, als Kitt betrachtet zu werden, der im Laufe der Jahre ins Bröckeln gerät. Aber so ist es mit den Metaphern unserer an Grußwortemissionen nicht armen Zeit. Läßt man die Metaphern erst einmal los, versenden sie sich…

Wie jetzt von bröckelndem Kitt auf Andrea Nahles kommen? Ein schnell zum Scheitern kommendes Projekt, denn die SPD-Vorsitzende macht eigentlich keinen besonders geschmeidigen Eindruck, obwohl sie sicher auch gehärtet sein dürfte, seitdem sie die SPD zusammenhalten muss. Neulich ward kundgetan, dass sie die SPD „entgrünen“ wolle, obwohl hier Leute, die noch etwas grün hinter den Ohren sein dürften, schnell bei den Jusos Karriere machen können. Aber da man mit dem Entsetzen keine Scherze treiben soll, unterlassen wir nach den Wahlen in Bayern und Hessen weitere Betrachtungen über den derzeitigen Zustand der Sozialdemokratie.

Zumal die CDU jetzt genug Stoff für Spekulationen bietet, seitdem sie sich entmerkelt und im Frühtau zu Berge der Merz erscheint, der Gutelaunebär aller Leitkulturbewegten. Immerhin spricht der Mensch gutes Deutsch, schwurbelt nicht, und verspricht mit 62 einen echten Aufbruch in der Partei, was wir für einen wertvollen Beitrag gegen den Altersrassismus halten, der allüberall fröhliche Urständ feiert. Es kommt in der Politik ohnehin eher darauf an, was einer in der Birne und weniger, was er in den Füßen hat. Insofern macht die CDU mit ihrem „Mehr-Demokratie-wagen-Programm“ in diesen humorlosen Zeiten echte Freude. Wir rufen ihr zu: Der Prinz kütt..

Von Michael B. Berger