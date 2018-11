Hannover

Sind das nicht verrückte Zeiten: Mancher niedersächsischer Bauer erntet mitten im November noch Erdbeeren, hochrangige Politiker aus allen Teilen der Welt haben vor kurzem an die Gräuel des Ersten Weltkriegs erinnert und gemahnt, dass die alten Dämonen der Vergangenheit nicht wieder aufstehen mögen, in der CDU gastiert ein munteres Kandidaten-vor-und-singspiel… Und Horst Seehofer ist immer noch da. Das heißt: Am 19. Januar will er zurücktreten. Als CSU-Chef. Nicht als Bundesinnenminister. Damit das klar ist. Himmel und Erde mögen vergehen, Horst Seehofer bleibt.

Das ist doch endlich mal eine Gewissheit in unserer mit Gewissheiten nicht eben gesegneten Zeit, auch wenn manche Seehofers Beharrungsvermögen als Gemeinheit empfinden mögen. Vielleicht sollte man eines der von Seehofer gegründeten Ankerzentren über die weitere Zukunft des Mannes entscheiden lassen. Anker steht für „Ankunft, Entscheidung, Rückführung“. Seehofers Rückführung müsste unter diesem Aspekt ins bürgerliche Leben nach Ingolstadt führen. Oder ins Aboretum der Ahnungslosen, wo die Watschenbäume gezüchtet werden…

Als gebe es keine anderen Probleme, hat nun auch Niedersachsen die Geschlechterdebatte die Toilette erreicht. Schreibt wenigstens die Deutsche Presseagentur unter der Überschrift „Ein Klo für alle.“ Es gebe Toiletten für Frauen und Männer, hebt der Bericht sachlich an. „Doch auf welche gehen Menschen, die sich weder als das eine noch das andere fühlen? Im Alltag müssen sie sich meist entscheiden – und stehen dann mitunter gefühlt auf dem falschen Klo“, heißt es weiter, wobei wir empfehlen, sich doch lieber zu setzen, auch als Mann. Selbst wenn es in Niedersachsen noch verhältnismäßig wenige der von der dpa hochgelobten Unisextoiletten gebe. „Aber auch im Nordwesten ist die Geschlechterdebatte auf dem stillen Örtchen angekommen“, frohlockt die Agentur – und nennt Bremen als Zufluchtsort der Unentschiedenen. Wie sagte bei den Gebrüder Grimm noch der Esel zur Katze und dem Hund: „Ach, lass uns nach Bremen ziehen. Etwas besseres als den Tod findest Du überall.“

Die „German Toilet Organization“ (irre, was es alles gibt) stehe übrigens dieser Öffnung ins Ungewisse kritisch gegenüber. Sie weist darauf hin, dass in anderen Kulturen getrennte Klos durchaus als Fortschritt betrachtet werden. Kann man auch so sehen. Zu meinen Zeiten gab‘s sogar noch Jungs- und Mädchengymnasien, wobei an den Mädchengymnasien das bessere Latein gesprochen wurde. Bis die sogenannte Koedukation kam. Lang, lang her.

Noch gar nicht so lang ist es her, dass die Große Koalition in Hannover regiert, was diese Woche von Seiten der Landesregierung heftig gefeiert wurde. Ministerpräsident Weil schwenkte selbst das Weihrauchfass und erteilte seinem Regieren durchweg gute Noten, während die Grüne Anja Piel zu Weils Regierungserklärung maulte: „Stabilität und Fortschritt, das klingt ja wie der Slogan angestaubter Versicherungsvertreter.“ Wobei Piels Vergleich nicht ganz stimmt, weil Weil keineswegs angestaubt erscheint und Versicherungsvertreter in der Regel auf eigene Rechnung tätig werden, während ein Ministerpräsident ganz auf Rechnung des Steuerzahlers agieren darf.