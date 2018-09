Hannover

Wenn Illoyalität und Unfähigkeit im Amt die Voraussetzungen für einen Karrieresprung sein würden, hat Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel diese Woche gewitzelt, müsste Horst Seehofer der künftige UN-Generalsekretär werden. Chapeau, Horst Seehofer. Da hat der alte Fuchs aus Ingolstadt die etwas großmäulig auftretende Frau Nahles doch einfach ausgetrickst. Und wie Kai aus der Kiste kommt Kevin Kühnert, ein Juso ohne Examen aber Chefankläger der Großen Koalition, und predigt, man solle doch den Leuten „kein X für ein U vormachen“. Dabei geht es doch nur um den Herrn mit dem Doppel-A in der Mitte, der im Seehofer-Staatssekretärs-Achter nun den Steuermann geben soll. Zwischenfrage: Wo ist eigentlich in dem ganzen Kuddelmuddel die Frau Bundeskanzlerin?

Vermutlich nicht bei der Truppe, die in der allerschönsten Spätherbsttagen mit dem Segen der Nato das Emsland in Brand geschossen hat. Dabei hätte man doch wissen müssen, dass eine Politik der verbrannten Erde nicht unbedingt förderlich ist. Für die Völkerverständigung ohnehin nicht, die grade im Emsland mit den dort lebenden Eingeborenen über Jahrzehnte ganz gut geklappt hat, Na immerhin wird jetzt das brennende Moor mit Hilfe der Bundeswehr wieder vernässt. Allerdings nicht so, wie es sich Ökologen erträumen.

Wie kommen wir jetzt vom ‚Traum der Ökologen“ zum Bundeswirtschaftsminister Peter Altmeier, den der Schöpfer mit geradezu lukullischer Energie ausgestattet haben muss. Sonst könnte er nicht so in sich selbst ruhen. Altmeier hat jedenfalls diese Woche zu einem „Netzgipfel“ geladen, um den Ausbau der Stromautobahnen zu beschleunigen. Am Ende stellte der rührige Minister die Mutter aller Fragen – die nach dem Glück. „Mit Leitungen kann man die Leute nicht beglücken.“ Wie wahr.

Aber womit läßt sich der Deutsche denn beglücken? Gaulands Hunde-Krawatten, mit denen er Merkel zum Jagen bringen will, werden es nicht sein. Auch die Vorstellung nicht, dass künftig mit Hans-Georg Maaßen ein verdeckter Ermittler am Kabinettstisch sitzt, der genau aufpasst, dass der Regierungssprecher oder die Kanzlerin keine fake news über den angeblich unglücklichen Zustand der Sachsen in die Welt hinausposaunen. Also: Womit lässt sich der Deutsche beglücken? Was ist „des Glückes Unterpfand“, wie es so schön in einem deutschen Volkslied von „Einigkeit, und Recht und Freiheit“ heißt? Sind es Wein, Weib und Gesang? Oder doch die Kunst, wie der Dichter Ludwig Tieck einmal meinte? Fragen über Fragen.

Apropos Kunst: Über Gott stehe noch der Künstler, hat kürzlich der Malerfürst Markus Lüpertz in einem Interview gesagt – jener Künstler, der für die hannoversche Marktkirche ein neues Fliegen-Fenster schaffen will. Und hat das eigene Genie auf einer wundersame Weise besungen, wie es nur Genies vermögen. Immerhin: „Das Phänomen zu sterben ist etwas, das ich bis heute nicht akzeptiere.“ Das ist doch mal ein Standpunkt. So etwas Markiges wünschten wir uns auch in der Politik. Auch wenn das „Phänomen“ am Ende jeden von uns kriegt. Trist ist das Leben, heiter die Kunst.

Von Michael B. Berger