Von Parallelwelten und Plastiktannen

Schon toll, wie hochgerüstet heutzutage die rosaroten Brillen sind, mit deren Hilfe man sich seine ganz eigene Wirklichkeit zimmern kann. Dank virtueller Realitäten, die in entsprechende VR-Brillen eingebaut sind, gelingen wunderbare Kopfgeburten, die zwar nichts mit der Realität zu tun haben müssen, aber dafür in Farbe rüberkommen. Wesentlich dafür sind sogenannte 360-Grad-Kameras. So eine umschwirrte jetzt unsere Kanzlerin beim CDU-Parteitag in Essen. „Was is’n das für’n Apparat“, fragte der sprechende Hosenanzug die umgebende Spielerschar: „Kann mir mal einer technische Hilfe...“ Kaum ward er ausgesprochen der Wunsch der Kanzlerin, da raunte schon einer, es handele sich um eine 360-Grad-Kamera. Und als auf die Frage Merkels, wem das Ding denn gehöre, die Antwort „Die gehört der CDU“ rasch ertönte, war der Schreck schon ausgestanden. Merke: Solange noch der CDU die virtuellen Welten gehören, die die Merkel umschwirren, ist alles in Ordnung.

Apropos virtuelle Welten. Die Tatsache, dass bald Weihnachten ist, wo der Weihnachtsmann im Schornstein hängt, merkt man an Meldungen wie „Der Weg zum perfekten Weihnachtsbaum“, die Niedersachsens Landesforsten verschicken. Sie geben Pflegehinweise, damit „die ganze Familie lange Freude an dem grünen Liebling“ hat, womit nicht Angies Liebling Winfried Kretschmann, sondern eine Nordmanntanne gemeint ist. Den frischesten Baum, so heißt es weiter, „schlägt man besten im Wald“, aua, und stelle ihn dann in einen etwa 10 Grad kalten Raum, damit er sich langsam an die wärmeren Temperaturen gewöhne könne. Sind schon Sensibilchen, unsere Nordmanntannen.

Jetzt den Übergang zum österreichischen Außenminister Sebastian Kurz zu finden, ist nicht ohne Risiko. Der ÖVP-Mann hat nach der Bundespräsidentenwahl gesagt, für Österreicher sei Bayern schon deshalb das richtige Ausland, weil sie dort zwar nicht mehr in Österreich seien aber „noch nicht so richtig in Deutschland“. Das sehen wir im hohen Norden genauso. Es erklärt auch das mitunter eigentümliche Treiben Horst Seehofers und seines CDU-Generals Andreas Scheuer, die ohne Obergrenzen nach Obergrenzen rufen.

Apropos Obergrenze: In Rinteln, wo nicht allzuviel los ist, sofern die Weser nicht über ihre Ufer tritt, hat ein Ehepaar jetzt 110 Weihnachtsbäume, 130 Lichterketten und 16 000 Christbaumkugeln in seinem Haus angehäuft, wie die Deutsche Presseagentur berichtet. „Nur das Elterschlafzimmer ist eine baumfreie Zone“, erklärte der Hausbesitzer, dessen Sammelwut vor fünf Jahren begann. Die Kugeln, Bäume und anderen Glitzerdinger ersteigert der Mann als Schnäppchen im Internet. Im kommenden Jahr will er die Sammlung noch erweitern. Nur den Geruch von Fichte und Tanne vermissen die Rinteler in ihrer schönen, neuen Pastikwelt. Na, dann schönen Dritten Advent!