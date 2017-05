Von Pusteln und Potentaten

Ein hübsches Tierchen sorgt derzeit für Nervenkitzel auf Wangerooge. Es soll sich nach Informationen des Recherchenetzwerkes von „NDR-und-dem-Inselboten“ um den haarigen Goldafter handeln. Nein, das ist jetzt keine Allegorie auf Donald Trump, sondern ein Tierchen, das seine Metamorphosen noch vor sich hat. Zunächst Raupe, dann Schmetterling, erläutert die staatliche Rundfunkanstalt. Und dieses Tier mit dem merkwürdigen Namen sei derzeit vermehrt auf der Insel anzutreffen. Also Obacht, Inselgänger: „Er hat einen gestreiften Körper mit weißen und roten Flecken und langen Haarbüscheln, die beim späteren Falter auch am Hinterteil zu bewundern sind.“ Die Kurverwaltung, warnt der NDR, habe bereits Hinweistafeln aufgestellt, denn selbst die Strandpromenade verschonten „die kleinen Krabbler mit dem goldenen Hintern“ nicht. Der ist übrigens echt gefährlich und lässt bei Berührung mit Kurgästen die sogenannte „Raupendermatitis“ entstehen, Pusteln mit üblem Juckreiz.

Jetzt den Übergang zu Niedersachsens Landwirtschaftsminister Christian Meyer zu finden, ist gewagt. Denn Meyer plagt höchstens die Bauern, aber das mit Absicht und Bedacht - auch wenn er keinen Juckreiz bei ihnen wecken will. Und für die niedersächsischen Obstbauern beißt Meyer schon mal gerne zu. Diese Woche sah man ihn in einem kachelblauen Hemd (fürchterliche Farbe) in einem Erdbeerfeld hocken und in eine Frucht beißen, die das ihre zu über 40 000 Tonnen Jahresernte in Niedersachsen beigetragen hat. Mit diesem Foto voller Anmut und Sinnlichkeit wollte Meyer demonstrieren, das in Niedersachsen, dem Erdbeerland Nummer Eins, die Erdbeerernte eröffnet worden ist. Und gottlob gab der Minister keinen „Startschuss“ zur Eröffnung der Erdbeersaison, der nur dazu geführt hätte, dass Ministerialbeamte sinnlos in die Planen geballert hätten, die sich anschließend blutrot verfärbt hätten, obwohl es sich nur um Erdbeeren handelte. Aber jetzt galoppiert die Phantasie mit mir davon...

Wenig Phantasie braucht es, sich auszumalen, wie wohl sich Donald Trump unter den Saudis gefühlt hat: Reichtum bis zum Erbrechen, tanzende Männer mit blitzenden Schwertern, Angst erweckende Potentaten, jubelnde Frauen en Masse und keine Demokraten am Wasserloch. Staatsbesuche werden erst bei den Saudis schön, die den Wert todbringender US-Waffen noch zu schätzen wissen. Da lässt sich beim Schwerttanz gut schunkeln. Wir hatten schon immer den Eindruck, dass dieser Präsident mit dem Beduinen auf Augenhöhe redet. Trump auf einem Kirchentag - das wäre eine Erscheinung....

Wo wir grade bei Königinnen sind: Bei der Deutschen Meisterschaft im horizontalen Bierkistenstapeln in Rotenburg soll sich jetzt im „Ladies Cup“ eine Sensation anbahnen, wie die örtlichen Veranstalter vermelden. So sollen auch eine Weinkönigin aus Munster (gibt’s da Wein?) und die Heidekönigin aus Wittorf (da gibt’s nur Heide) mit ihren Hofdamen um den Titel ringen. Das ist echte (Hof-)Hochstapelei.