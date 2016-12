Von Stinkbomben und Kanzlerkandidaten

Berliner Forscher haben jetzt herausgefunden, dass Ratten genauso kitzelig sind wie wir. Ja doch. Ratten reagierten genauso fröhlich wie unsereiner, wenn man ihnen den Bauch kraule. Sie lachten, sie quietschten vor Vergnügen, ja absolvierten sogar Freudensprünge, beschrieben Forscher der Humboldt-Universität. Und wir ahnen, wie viel Erkenntnisgewinn und Lebensfreude doch ein deutsches Forscherteam vermitteln kann.

Jetzt den Übergang zu Sigmar Gabriel und der SPD-Kanzlerkandidatensuche zu finden, ist nicht einfach. Immerhin könnten die Stichworte „Bauch kraulen“ und „Lebensfreude“ einen Übergang gewährleisten, der konstruktiv und frei von Häme ist. Doch was veranlasst eine Hannelore Kraft, die keineswegs einem Kraft-durch-Freude-Verein vorsteht, zu sagen, sie wüsste schon, wer der Kandidat sein werde, aber sie sage es nicht? Ätschebätsch: Wird nicht verraten, dass der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel auch SPD-Kanzlerkandidat wird, auch wenn ihn jetzt zwei Biografen so penetrant auf die Couch gelegt haben, dass einem bei der Lektüre schon übel werden kann. Äußerst affig das ganze Getue, das die SPD stets um ihre Kandidaten zu inszenieren weiß. Und dass Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil nur in Halbsätzen oder Gesprächspausen andeutet, bei wem möglicherweise seine Prioritäten liegen könnten, macht die Sache auch nicht besser. Fest steht: Niemand scheint Gabriel derzeit den Bauch kraulen zu wollen.

Na, wenigstens bleiben die Preise für Weihnachtsbäume stabil, vermeldet das niedersächsische Landvolk. Wenn das kein Trost ist. So kosteten Nordmanntannen demnach 18 bis 23 Euro pro laufendem Meter, bei Blaufichten betrage der Meterpreis elf bis vierzehn Euro. Sie sehen, dass auch diese Kolumne dem Gedanken des positiven Journalismus folgt und den einen oder anderen Verbrauchertipp enthält, obwohl wir es für atavistisch halten, dass sich ausgewachsene Menschen einmal im Jahr einen ausgewachsenen Baum ins Zimmer stellen und vor der Tanne dann auch noch feuchte Augen kriegen, wenn ihnen festlich ums Herz wird und die Debatte um den Kanzlerkandidaten für einige Wochen ruht. Aber vielleicht muss das sein in einer Welt, die aus den Fugen geraten zu sein scheint ...

Selbst die gute, alte Stinkbombe, die früher zum Pennälertum gehörte wie die Feuerzangenbowle zur Winterzeit, entfaltet heute eine geradezu gespenstische Wirkung. So rückte in Hoya diese Woche ein kompletter ABC-Zug aus, weil zwei Schüler jeweils eine Stinkbomben geworfen hatten.

Wo wir grade bei Stinkbomben sind: Die Mauer ist weg, Fidel Castro ist tot, nur der niedersächsische Philologenverband feiert einmal im Jahr in Goslar seine Auferstehung, um die Kultusministerin abzuwatschen. Frauke Heiligenstadt bewies diesmal vor den versammelten Repräsentanten des Kalten Krieges im Schulbetrieb, dass der gute alte Freud’sche Versprecher noch immer mächtig wirken kann. So kam ihr die Anrede „Verlogenenverband“, über die Lippen - sicherlich der Kampf- und Arbeitsbegriff im Kultusministerium.