Von Tannen und Tatorten

Der zwiespältige Charakter des Deutschen zeigt sich schon daran, dass er sich höchst widersprüchliche Dinge leistet. Beim Auto etwa geht alles in die Richtung höher, breiter, häßlicher, also zu den SUVs, obwohl die allen ökologischen Prinzipien Hohn lachen. Bei den Weihnachtsbäumen hingegen, die nur etwas darstellen sollen, weil sie jeden praktischen Zweck vermissen lassen und in der Wohnung nur dumm rumstehen, geht der Trend in die entgegengesetzte Richtung: klein, fein, drahtig. Bei Weihnachtsbäumen lägen dieses Jahr die kleinen Modelle um die 1,50 Meter im Trend, vermeldet das Landvolk - eine Länge, bei der ein SUV erst beginnt breit zu werden. Und immer häufiger würden „Bäume zum Selberschlagen“ angeboten – was beim SUV der „Autostadt“ entspricht, wo man seinen Hochsitz auch noch selbst abholen muss. Bäume berechnet man übrigens am laufenden Meter. Aber hier hören die Parallelen zum SUV auf.

Wie jetzt den Übergang zur GroKo finden, die noch wesentlich widersprüchliche Dinge vereinen soll: die Selbstbeharrungskraft der Kanzlerin, die Sprunghaftigkeit der wechselnden SPD-Kanzlerkandidaten? Den Apparat der Macht und die Machtlosigkeit der Lust. Lust und Frust. Frust und Dunst. Hinz und Kunz. Scholz und Schulz. Dösig und Schwesig. Fahles und Nahles. Sand und Teer und de Maiziere. Nun hier ist der Übergang: Der amtierende Weihnachsbaum vorm Amt der geschäftsführenden Kanzlerin ist ein Niedersachse. Eine niedersächsische Tanne steht vor dem Kanzleramt. Warum eigentlich nicht drin? Macht denn keiner hier den Weihnachtsmann und ruft: „Ich will hier rein?“

Apropos: Niedersachsen. Allmählich müsste es aus diesem Bundesland einen Aufstand gegen bekloppte „Tatorte“ aus Niedersachsen geben. Als ob unser entzückendes Bundesland eine Landessammelstelle für Zombies, Drogies, Halbtote, Kleinagrarier, Nazideppen, Ökostrolche. Fisch- und Wadenbeißer wäre. In den „Tatorten“ geht es noch schlimmer zu als im Braunschweiger Straßenkarneval oder in der Parlamentarischen Gesellschaft zu Berlin, wenn die GeschF.Kanzlerin zu Koalitionsgesprächen lädt. Ja, schreitet denn da keiner einer ein? Oder ist der „Tatort“ bereits „Weltkulturerbe“ wie bald der Grünkohl? Hoffentlich nicht.

Nur gut, dass die Bienen, Schmetterlinge und die Vögel unter dem Himmel wissen, dass jeder Grüne, der aus der Jamaika-Koalition geflogen ist, sich jetzt für sie einsetzen wird. Hat Kathrin Göring-Eckardt ihnen assisimäßig versprochen. Und seitdem summt und brummt es in der Böll-Stiftung, dass es eine wahre Freude ist. So wie sonst im bunten Niedersachsen, wenn keine „Tatort“-Drehbuchautoren zu Gast sind.