Von gelabelten Premiumsäuen

Eine wunderbare Fundgrube unfreiwilligen Humors sind die sogenannten sozialen Netze, in denen sich auch unsere Landespolitiker tummeln und unverdrossen ihre Botschaften an die Menschen „dort draußen“ senden. Wenn sie nicht vor der facebook-Gemeinde jeden Cappucino-Becher ablichten, aus dem sie gerade löffeln. Vor allem Interviews steigern die Humorproduktion. Oder fördern zumindest eine stille Komik, die im Begriff ist, jedem neuen Anfang den Zauber zu rauben. Nehmen wir etwa die Weltpremiere, zu der der SPD-Landesvorsitzende Stephan Weil diese Woche mit einer People-Reporterin anhob. Ein Live-Interview auf facebook, an dem Loriot seine Freude gehabt hätte: Zwei Menschen auf einem viel zu kleinen Sofa unter einem abstrakten Gemälde, von dem allerdings nur der untere Rand zu sehen war, während plötzlich das Bäuchlein des SPD-Landesvorsitzenden ins Zentrum der Betrachtung rückte. „Man muss Sie nur zwei Minuten anschauen, dann sieht man: Sie brennen“, himmelte die Reporterin ihren Gesprächspartner an. Und während Weil leise zu glimmen begann, loderten auf facebook schon die ihn preisenden Kommentare seiner Claquere.

Nicht ohne Komik war diese Woche auch das Interview, das Landtagsvizepräsidentin Elke Twesten, eine wackere Grüne, mit einem lokalen TV-Sender führte. Sie konnte sich indes nicht recht entscheiden, wen sie bei dem hohohochinformativen Interview über die unermüdlich fortschreitende Gleichberechtigung im Gleichstellungsgesetz der Regierung nun tiefer in den Blick nehmen wollte: den Fragesteller oder einen seitlich außerhalb des Kamerabereichs abgelegten Notizzettel. Und so glitten Twestens Blicke hin und her. Hin und her.

Nicht ohne Komik war auch die Argumentation einer Versandapotheke, die diese Woche vor das Verwaltungsgericht Osnabrück gezogen war und gegen die Apothekerkammer klagte. Die hatte den Kollegen nämlich den Verkauf von Vibratoren und joysticks untersagt, weil es sich hierbei keineswegs um „apothekenübliche“ Produkte handele. Die Versandapotheke hielt dagegen, dass joysticks und Vibratoren der Gesundheitsförderung dienten, weil sie das Sexualleben befruchteten und zur Entspannung führten. Das Verwaltungsgericht Osnabrück ließ sich davon nicht beeindrucken und erklärte, dass „Erotikspielzeug“ in andere Läden gehöre.

Jetzt den Übergang zu artgerechter Schweinehaltung zu finden, ist nicht ohne Risiko, doch angesichts der Eröffnung der Grünen Woche in Berlin angebracht. Hier nahm sich Niedersachsens Landwirtschaftsminister Meyer (Grüne) Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt (CSU) vor, der ein Tierschutzlabel auf freiwilliger Basis begrüßt. „Statt jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf zu treiben und den Siegel-Dschungel noch undurchsichtiger zu machen“, sollte der Bundesagraminister eine Pflichtkennzeichnung durchsetzen, empfahl Meyer. Denn auch eine gelabelte Premium-Sau dürfte unglücklich sein, wenn man sie durchs Dorf treibt.