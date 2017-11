Wer schreibt, der bleibt

Also, liebe Papierkorbfreunde, wir wiederholen die Worte der Woche: „Es ist besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren.“ Heißt das ins wirkliche Leben übersetzt: Es ist besser, nicht die Zähne zu putzen als falsch zu putzen? Oder: Es ist besser, keine Hausaufgaben zu machen, als falsche Hausaufgaben zu machen? Es ist besser kein Falsch Zeugnis zu reden als falsch Falsch Zeugnis zu reden. Aber heißt diese doppelte Verneinung nicht, dass die Wahrheit aus einem spricht? Fragen über Fragen. Ist es denn besser keine fake news zu verbreiten als falsche fake news, womit wir bei trump’schen oder russischen Nachrichtentechniken wären. O Gott, jetzt gerät alles durcheinander - und das nur, weil dieser fesche Herr im Unterhemd, der seinerzeit auch unseren guten Philipp Rösler im Regen stehen ließ, mal wieder einen unheimlich starken Abgang inszeniert hat. So hat uns seit Beginn der Woche ein „tiefes Nachdenken“ erfasst, wobei wir tief Luft holend eher an ein langes Nachdenken dachten. Aber es ist immer noch besser nicht nachzudenken als falsch nachzudenken, was auch vergleichsweise häufig vorkommt - und in diesen Tagen eher die Devise der SPD-Parteizentrale zu sein scheint. Und die Mutter aller Fragen bleibt: Gibt es ein Leben nach Seehofer und Merkel?

Wie Sie sehen kommt die Politik in diesen unsicheren Zeiten nicht aus der Rätselecke heraus. So freuen wir uns, in Niedersachsen leben zu dürfen, das, so Ministerpräsident Stephan Weil, nicht nur „Autoland Nummer Eins“ sein soll, sondern „Agrarland Nummer Eins“ und „Energieland Nummer Eins“ - also ein Land, in dem sich die Streber sauwohl fühlen dürften, obwohl es um die Wohlheit der Säue in einem „Agrarland Nummer Eins“ auch nicht immer zum Besten stehen muss. Aber wir wollen jetzt nicht sauertöpfisch werden, solange das Kotelett auf dem Teller nicht quieckt.

Glücklich können wir uns auch schätzen, weil der Niedersächsische Landtag jetzt ein 18-köpfiges Präsidium mit 13 (!) Schriftführern hat. Schriftührer - ein wunderbarer Job, zumal die Herren und Damen nicht mitschreiben brauchen, weil es daür Landtagsstenografen gibt. Sie sitzen nur brav an der Seite der Präsidentin und präsidieren mit und beraten im Landtagspräsidium beispielsweise über die Reisen des Präsidiums, an denen sie meist selbst mitreisen. Niedersachsen ist eben auch Präsidiumsland Nummer Eins.

Ganz präsidial gibt sich jetzt auch die niedersächsische CDU, weil sie mitpräsidieren, ähm -regieren darf. Vergessen der Schulstreit, die Schlachten um die innere Sierheit, Jens Nacke, der einst wie Bruder Little John den Robin Hood der Armen und Entrechteten gab, gibt jetzt den sanften Engel der Großkoalitionäre. Wir wollen nicht meckern, zumal wir das Florett eleganter als die Keule finden. Aber etwas putzig ist die neue niedersächsische Harmonie schon. Indes ist es allemal besser, nicht zu kritisieren als falsch zu kritisieren. In diesem Sinn ein wunderbares Wochenende!