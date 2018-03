Weiter, immer weiter!

Köln. Wer hat Schuld, wenn sich ein Praktikant zu Tode schuftet? Das prüfte vor ein paar Jahren ein Londoner Gericht. Es ging um einen 21-jährigen Deutschen, Praktikant bei der Bank of America Merrill Lynch. Moritz Erhardt starb nach einem epileptischen Anfall unter der Dusche, zuvor hatte er drei Nächte durchgearbeitet. Löste Übermüdung den Anfall aus, wurde der Praktikant zu den hohen Arbeitszeiten gezwungen?

Der junge Mann galt jedenfalls als ehrgeizig, und er machte sich Hoffnungen auf eine feste Stelle. Vor seinem Auslandsaufenthalt hatte er an einer Managementschule bei Koblenz studiert, wo “Spiegel Online“ seine Bewerbung entdeckte. “Mein primäres Ziel“, formulierte Moritz Erhardt dort, “besteht darin, mich selbst kontinuierlich zu verbessern und nach Exzellenz zu streben.“

Damit erfüllte er auch das Anforderungsprofil der Bank, wie deren Vertreter nach Erhardts Tod vor Gericht erkennen ließ. Man wünsche sich ambitionierte junge Leute, zwinge sie aber nicht zu Nachtschichten. Mit anderen Worten, der ehemalige Mitarbeiter trage selbst die Verantwortung für sein Schicksal.

Die Leistungsgesellschaft ist in Verruf geraten

Der Fall ging durch die Medien und zumindest der übergeordnete Schuldige war schnell ausfindig gemacht, oder genauer: die Schuldige. Die Leistungsgesellschaft nämlich. Viele Menschen in Deutschland, Europa und anderen Staaten, die sich als “Leistungsgesellschaften“ beschreiben, arbeiten bis zur Schmerzgrenze, um sich in der Konkurrenz um gute Posten zu empfehlen.

Schließlich werden Einkommen und Status an Leistung gekoppelt – jedenfalls angeblich. Denn tatsächlich greifen allerhand Sachen in Karrierewege ein, auf die der Einzelne keinen Einfluss hat, die soziale Herkunft etwa, das Geschlecht oder ein Name, der nach Migrationshintergrund klingt. Wenn es hart auf hart kommt, tritt neben die totale Erschöpfung dann auch noch die totale Enttäuschung.

Der Glaube an die Leistungsgesellschaft ist entsprechend in Verruf geraten. Er steht heute längst nicht mehr in erster Linie für das Versprechen von Gerechtigkeit, sondern vor allem für den Burn-out als Modekrankheit ebenso wie für die Reproduktion sozialer Ungleichheit. Und dass es notwendig ist, ökonomisches Wachstum immer weiter zu steigern, ist auch keine Selbstverständlichkeit mehr.

Selektion nach Tüchtigkeit

Während solche Zweifel am Ziel ständiger Produktionssteigerung ein junges Phänomen sind, hat die öffentliche Debatte über die sozialen und psychischen Kosten einer Gesellschaft, die Status an Leistung zu binden verspricht, allerdings eine vergleichsweise lange Geschichte. In Deutschland führt sie zurück bis in eine Zeit, als ständische Privilegien noch keineswegs ganz überwunden waren: das Deutsche Kaiserreich.

Die Dekaden vor dem Ersten Weltkrieg galten Zeitgenossen als eine Epoche, in der sich die Konkurrenz sowohl zwischen als auch in den Nationen massiv verdichtete. Die Effekte wurden teilweise positiv bewertet, schließlich galt das Konkurrieren sowohl als Instrument der Leistungssteigerung als auch als Instrument der Selektion nach Tüchtigkeit. Der Bessere setze sich durch, Deutschland werde immer stärker. Auf der Schattenseite aber stand das Gespenst der Erschöpfung, über das sich unter anderem Mediziner, Psychiater und Physiologen sorgten.

Manchmal geschah das aus eigennützigen Motiven, um beispielsweise die in den Startlöchern stehende weibliche Konkurrenz zu bremsen. So wurden die ersten Frauen, die in einen akademischen Beruf strebten, mit dem Vorwurf konfrontiert, ein ungesunder Ehrgeiz treibe sie an. Die ins Studium gesetzte Energie fehle den weiblichen Reproduktionsorganen, das weibliche Karrieredenken bedrohe letztlich die Nation.

Diskurs über die Erschöpfung

Der Diskurs über die Erschöpfung paarte sich in diesem Fall also nicht – wie heute – mit der Sorge um starre Strukturen der Ungleichheit, sondern gerade umgekehrt mit der Angst vor einer zu großen gesellschaftlichen Dynamik. Hinter der Kritik an übermäßigem oder gar krankhaftem Ehrgeiz stand jedoch nicht nur die Angst vor der Konkurrenz und die Sehnsucht nach einem stabilen Sozialgefüge.

Hinzu kam eine mechanistische Vorstellung des Körpers. Wissenschaftler verstanden den Menschen als eine Maschine, genauer als einen Motor, der mechanische Arbeit verrichtet, indem er Energie umwandelt – wobei jeder Motor über eine bestimmte “Leistung“ verfügt, und zwar im physikalischen Sinn. Auf dieser Grundlage ließen sich Menschen quantitativ vergleichen, schließlich fiel die Leistung des einen höher und die des anderen niedriger aus.

Was wir schaffen, schaffen wir gemeinsam

Diese mechanistische Vorstellung des Körpers ist heute überwunden, aber wir glauben noch immer, man könne Menschen entlang ihrer Leistung hierarchisieren – möglichst objektiv und exakt. Das ist eine Chimäre, denn es gibt weder objektive Bewertungsinstanzen noch übergeordnete Maßstäbe, um menschliche Fähigkeiten und das, was Einzelne mit ihren Anstrengungen bewirken, rein quantitativ zu vergleichen. Außerdem sind Arbeitsprozesse eng miteinander verflochten – alles, was wir schaffen, schaffen wir letztlich gemeinsam.

Wenn von den “Leistungen“ bestimmter Personen die Rede ist, heißt das daher zunächst nur, dass wir etwas als Leistung anerkennen – weil es uns wichtig ist. Die Kategorie entpuppt sich als eine Unschärfeformel, mit deren Hilfe Menschen aushandeln, was honoriert werden soll. Aber ist es in der Londoner Bankenwelt tatsächlich erwünscht, dass sich Praktikanten die Nächte um die Ohren schlagen? Offensichtlich. Das Problem dahinter ist dann aber nicht die Leistungsgesellschaft, sondern ein spezifisches Verständnis von Leistung, das inhuman ist. Und wenig produktiv.

Zur Person: Dr. Nina Verheyen ist Historikerin an der Universität Köln. Ihr Buch “Die Erfindung der Leistung“ ist bei Hanser Berlin erschienen (256 Seiten, 23 Euro).

Von Nina Verheyen