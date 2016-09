Hannover. Für Aufstiegsfavorit Hannover 96 läuft es in der 2. Fußball-Bundesliga nicht rund. Das Team von Trainer Daniel Stendel musste am Sonntag mit einem glücklichen 3:3 (1:2) bei Arminia Bielefeld zufrieden sein und fiel in der Tabelle auf Rang sechs zurück. Zwei Eigentore des Bielefelder Unglücksraben Sebastian Schuppan (45+1, 90.+1) begünstigten die Punkteteilung für das 96-Team, das zumindest gute Moral bewies und zweimal einen Rückstand aufholte.

Ein spannendes Spiel lieferten die "Roten" am fünften Spieltag der Saison in Bielefeld. Nach 90 Minuten trennten sich die Teams mit 3:3. Zur Bildergalerie

Bielefeld erzielte durch Fabian Klos (26./Foulelfmeter/31.) und Brian Behrendt (79.) zwar drei Tore, dennoch verpassten die Ostwestfalen ihren ersten Saisonsieg. Hannover 96 verschlief die erste Halbzeit fast komplett, das Eigentor von Schuppan kurz vor dem Pausenpfiff machte der Mannschaft aber Mut. Der eingewechselte Kenan Karaman (69.) traf zum zwischenzeitlichen 2:2, ehe Schuppan ungewollt die erneute Arminia-Führung in der Nachspielzeit ausglich.

"Wir dürfen nicht so viele Chancen zulassen", haderte 96-Kapitän Manuel Schmiedebach mit der Abwehrleistung der Mannschaft. Der neue Innenverteidiger Stefan Strandberg, der den gesperrten Salif Sané vertrat, feierte ein zwiespältiges Debüt. Der Norweger sah bei den ersten beiden Bielefelder Toren nicht gut aus, war dafür aber in der Offensive mit einem Kopfball am ersten Eigentor von Schuppan maßgeblich beteiligt.

Auch 96-Keeper Philipp Tschauner hatte vor 25.138 Zuschauer nicht seinen besten Tag erwischt. Das Freistoß-Tor von Behrendt war haltbar. Durch das insgesamt leistungsgerechte Unentschieden erhöhte sich der Rückstand auf Tabellenführer Eintracht Braunschweig auf sieben Punkte. Nach zwei sieglosen Partien soll nun am Mittwoch gegen den Karlsruher SC der dritte Dreier eingefahren werden.

dpa