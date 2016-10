96-Hooligans randalieren vor Spiel gegen Union

Berlin. Wie die Polizei Berlin am Sonntag mitteilte, hatte die Betreiberin einer Gaststätte in Friedrichshain gegen 1 Uhr die Beamten alarmiert, nachdem Anhänger von Hannover 96 in dem Lokal randaliert hatten. Als eine Hundertschaft der Bereitschaftspolizei eintraf, standen den Beamten rund 120 teils vermummte Personen vor der Gaststätte gegenüber. Der Polizei gelang es, rund 80 bis 100 Fußballchaoten einzukesseln, die wiederum versuchten, die Polizeisperre zu durchbrechen. Bei der anschließenden Auseinandersetzung, bei der auch Steine, Flaschen und Stühle in Richtung der Polizei flogen, wurden sieben Beamte sowie mehrere Unbeteiligte verletzt. Die Polizei setzte Schlagstöcke und Reizgas ein.

Erst nach gut einer Stunde hatte die rund 130 eingesetzten Beamten die Lage unter Kontrolle. Es wurden Strafverfahren unter anderem wegen Landfriedensbruch, Sachbeschädigungen und Körperverletzung eingeleitet.

frs