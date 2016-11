96-Kapitän Schmiedebach fällt aus

Auch eine andere Personalie steht offenbar fest: Am Sonnabendmittag bekommen die 96-Fans Sarenren-Bazee, der noch ohne Profitreffer ist, erstmals in dieser Saison von Anfang an in der Arena am Maschsee zu sehen. Zwar grübelt Cheftrainer Daniel Stendel offiziell noch, ob er Sarenren-Bazee oder Niclas Füllkrug aufstellt, aber die Tendenz geht eindeutig in Richtung des pfeilschnellen Außen. „Noah ist auf einem guten Weg, vielleicht schon mal anfangen zu können“, sagte Stendel. Das ist mit Sicherheit mehr als nur eine angedeutete Aussicht auf einen Startplatz.

hr/r.