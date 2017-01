Die Generalprobe steht an. Die „Roten“ testen am Sonnabend (15 Uhr, Eilenriedestadion) letztmals vor der Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga. Einer Rückrunde, bei der es für den Club nur um eines geht: die Rückkehr in die 1. Liga, ohne Wenn und Aber. Am Aufstieg führt kein Weg vorbei.