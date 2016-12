96 im Spitzenspiel beim VfB ohne Felipe und Sobiech

Hannover 96 muss im Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga beim VfB Stuttgart ohne Felipe und Artur Sobiech auskommen. Der brasilianische Verteidiger und der polnische Stürmer werden nicht rechtzeitig fit, um am Montag in Stuttgart zu spielen, berichtete 96-Trainer Daniel Stendel am Sonntag.