Benefizspiel bringt 100.000 Euro für Stiftungen

Hannover. Wenn es um Benefizspiele geht, dann fällt häufig dieser Satz: "Das Ergebnis ist zweitrangig, es geht um die gute Sache", sagt Steven Cherundolo, langjähriger Bundesligaspieler von Hannover 96. Er hat am Sonnabend in Per Mertesackers Truppe "96-Freunde" gegen die "Werderaner" von Clemens Fritz gespielt. Die Partie im neuen 96-Stadion in der Eilenriede unterstützte die Stiftungen der beiden Ex-Nationalspieler. Diejenige von Mertesacker kümmert sich um die soziale Integration von Kindern in der Region Hannover, Fritz hilft in seiner Heimatstadt Erfurt in Not geratenen Kindern.

Die beiden Teams waren so besetzt, dass sie in früheren Jahren für eine vernünftige Bundesligapartie getaugt hätten. Für Mertes 96-Freunde liefen beispielsweise Mike Hanke, Daniel Stendel, Hanno Balitsch, Michael Tarnat sowie aus dem Nichtfußballer-Lager Tennisspieler Nicolas Kiefer, Comedian Oliver Pocher und Rainer Schumann, Schlagzeuger von Fury in the Slaughterhouse auf. Letzterer hatte eine Doppelrolle, denn die Furys rockten in der Halbzeitpause. "Clemens' Werderaner" brachten unter anderem Tim Wiese (lautstark gefeiert), Frank Baumann, Patrick Owomoyela und den Kugelblitz Ailton auf den Rasen. Der Brasilianer war gemeinsam mit Ivan Klasnic mit dem Hubschrauber eingeflogen, weil beide zuvor von ein weiteres Benefizspiel in Ostfriesland absolviert hatten.

Die erst- und zweitrangigen Resultate: 4444 Zuschauer sahen nach Veranstalterangaben das Spiel, 100.000 Euro kamen an Einnahmen zusammen, die sich beide Stiftungen brüderlich teilten. Und das Resultat? Das Spiel endete 7:7, wobei der Publikumsliebling Babacar N'Diaye für die Roten von der Leine zwei Tore schoss und Johannes Eggestein für die Grünen von der Weser gleich deren vier. Auf ein Unentschieden hätte man vorher wetten können. Ist aber zweitrangig, wie gesagt.