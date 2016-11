In Hannover war Didier Ya Konan jahrelang der Liebling der Fans und gefeierter Torjäger. Mit seinen Treffern hatte der Ivorer großen Anteil am Erfolg der „Roten“ in der Europa League. Doch bei seinem neuen Verein, dem nächsten 96-Gegner Fortuna Düsseldorf, ist er aufs Abstellgleis geschoben worden.