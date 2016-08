Hannover 96 trifft am Sonntag, 6. November, auf den Erzrivalen Eintracht Braunschweig. Diese Ansetzung gab am Mittwoch die Deutsche Fußball-Liga bekannt. Das brisante Derby steht in der 12. Runde der 2. Liga auf dem Programm und findet von 13.30 Uhr an im Stadion an der Hamburger Straße in Braunschweig statt.