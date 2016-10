Hannover. Huth spielt in dieser Saison für die U21 von Hannover 96. In den zehn Saisonspielen war er bisher sechs Mal erfolgreich. Nun hat er seinen ersten Profivertrag bei den "Roten" erhalten.

Christian Möckel, Sportlicher Leiter von Hannover 96: „Elias hat in den vergangenen Monaten eine tolle Entwicklung genommen und den Übergang vom Nachwuchs- in den Herrenbereich sehr gut bewältigt. Wir werden ihn jetzt weiterhin sukzessive aufbauen." Möckel lobte besonders den guten Charakter des Spielers, der auch auch Anfragen von anderen Vereinen hatte.

Huth, der vor einem Jahr vom FSV Frankfurt nach Hannover kam, ist glücklich über den Vertrag: "Für mich geht mit dem Profivertrag bei Hannover 96 ein erster Traum in Erfüllung. Doch damit bin ich noch lange nicht am Ziel. Ich werde weiter hart arbeiten, um irgendwann dann auch mein erstes Spiel in der Profimannschaft zu absolvieren."

Huth soll erst einmal weiter in der U21 spielen.

sbü/r