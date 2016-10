Hannover/Stuttgart. Irgendwann musste es ja soweit sein: Hannover 96 muss am 12. Dezember erstmal an einem Montag in der 2. Fußball-Bundesliga antreten. Um 20.15 Uhr beginnt das Spiel der "Roten" beim Mitabsteiger VfB Stuttgart, diese Partie wird live auf Sport1 im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Diesen Termin und weitere Ansetzungen bis zum Jahresende gab die Deutsche Fußball-Liga am Donnerstag bekannt, darunter auch die Zeitpunkte für die beiden 96-Heimspiele bis zur Winterpause.

Am 2. Dezember (Freitag) von 18.30 Uhr an geht es in der HDI-Arena gegen den 1. FC Heidenheim, am 18. Dezember (Sonntag) trifft 96 von 13.30 Uhr an auf den SV Sandhausen.